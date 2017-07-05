Дешевое жилье в Молдове: когда и кому выгодно его покупать

Конечно, все хотят приобрести жилье по наиболее выгодной цене, но иногда желая сэкономить люди сами того не осознавая попадают впросак. Поначалу дешевая квартира может обойтись не просто в копейку, а стать равноценной пентхаусу. Такие варианты особенно свойственны сделкам с залоговым жильем. Какие подводные камни существуют при покупке залогового жилья в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал эксперт по вопросам недвижимости Дмитрий Тэрэбуркэ.

Три классических нюанса

Есть несколько классических нюансов, которые нужно учитывать при покупке залогового жилья.

«Есть три классических вопроса, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, непонятно, когда новый владелец жилья вступит в право собственности. Потому что есть процедура по выселению, оспаривания. Сколько это будет длиться, учитывая нашу правовую систему, сказать сложно», — сказал Тэрэбуркэ.

По словам собеседника, помимо гражданских дел есть и уголовные, а значит процесс может затянутся надолго. Специалист обратил внимание, что, если жилье достаточно дешевое, то, проблем не избежать.

«Непонятно какие там есть скрытые дефекты и прочие подводные камни. На моей практике бывшие владельцы выламывали даже розетки. Могут быть и скрытые долги», — пояснил аналитик.

То есть, чтобы элементарно подключить те или иные услуги, необходимо полностью погасить накопленные прежними владельцами задолженности.

В-третьих, как пояснил эксперт, непонятно во сколько новому владельцу все это обойдется в конечном счете, так как любое движение стоит денег. Он привел в пример выставленную на аукцион многоэтажке в Бельцах.

«Там ситуация патовая. В первую очередь, это недострой. Квартиры там никто не покупает, потому что собственник сказал, что не будет достраивать дома, пока ему не выплатят огромную сумму денег. Даже если купить в этом доме квартиру, то ее владелец продолжит бегать по судам», — сказал Тэрэбуркэ.

Цена подкупает, а обойдется втридорога

Если все-таки человек решился на покупку залогового жилья, то нужно провести тщательный анализ объекта недвижимости и обратиться к специалистам.

«В первую очередь, нужно осмотреть жилье физически, пообщаться с собственниками. Чтобы примерно представлять картину. Впрочем, нет конкретного рецепта. В таких случаях ситуация может вскрыться даже через несколько лет. Мое мнение таково, что в Молдове простым людям не стоит покупать залоговые квартиры. Дороже обойдется», — подчеркнул Тэрэбуркэ.

Впрочем, некоторых все же подкупает низкие расценки на залоговые квартиры. «Все-таки это цена условно низкая. Здесь как лотерея. Допустим, один раз у кого-то подобная сделка увенчалась успехом, но затем… Здесь работает схема 5:1. К примеру, на пять сделок с залоговыми квартирами, однозначно какая-то из них будет с проблемами», — добавил эксперт.

На чужом несчастье счастье не построишь

По словам экспертов, лишь немногие возвращают банкам кредит взятые под залог, а это значит, что жилье как ни крути становится проблемным. Нужно помнить, что не все люди, у которых банк отобрал имущество за долги, согласны таким решением. К примеру, бывший собственник залогового жилья может отказаться съезжать. Иногда новый владелец узнает об этом уже после покупки недвижимости. В этом случае разбираться ему придется самостоятельно — в судебном порядке, а банк за это уже не отвечает.

«Оптимальные вариант — это если такую сделку вернут в обратную сторону. Но на моей практике такого в последнее время не было. Поэтому покупка залогового жилья — самая настоящая лотерея. Советую простым людям не ввязываться в сделки с залоговым жильем. На чужом несчастье счастье не построишь. Тут столько своих нюансов», — заключил собеседник.