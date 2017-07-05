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16:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде готовы две пусковых очереди новых очистных сооружений

Ход строительства комплекса водоочистных сооружений проинспектировал губернатор Волгоградской области, сообщает ВДТВ.

Новые водоочистные сооружения в недалеком будущем один из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда. Их пуск в эксплуатацию повысит надежность системы водоснабжения, будет оптимизировано качество питьевой воды в городе-герое. Известно, что производительность системы водоснабжения вырастет со 100 до 200 тысяч кубометров в сутки.

Основная часть строительно-монтажных работ на объекте завершена. Две пусковых очереди из трех уже готовы к подключению. Сейчас основная часть работы аккумулируется на блоке водоподготовки, строительстве насосной станции и водозаборного сооружения на первом подъеме и станции перекачки промывных вод. По словам губернатора, сегодня нет препятствий, чтобы сдать объект вовремя.

На объекте действуют подрядная организация «Строитель-металлист инвест», ООО «Концессии водоснабжения», меняющие сеть трубопроводов в рамках согласованной инвестпрограммы. Несмотря на разные источники финансирования и подрядные организации, а также контракты, все увязывается в единое целое, чтобы получить результат.

«Слаженная работа дает нам возможность говорить, что объект будет сдан вовремя, с высоким качеством и будет эффективно эксплуатироваться», — отмечает губернатор.

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