В Волгограде готовы две пусковых очереди новых очистных сооружений
Ход строительства комплекса водоочистных сооружений проинспектировал губернатор Волгоградской области, сообщает ВДТВ.
Ход строительства комплекса водоочистных сооружений проинспектировал губернатор Волгоградской области, сообщает ВДТВ.
Новые водоочистные сооружения в недалеком будущем один из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда. Их пуск в эксплуатацию повысит надежность системы водоснабжения, будет оптимизировано качество питьевой воды в
Основная часть
На объекте действуют подрядная организация «Строитель-металлист инвест», ООО «Концессии водоснабжения», меняющие сеть трубопроводов в рамках согласованной инвестпрограммы. Несмотря на разные источники финансирования и подрядные организации, а также контракты, все увязывается в единое целое, чтобы получить результат.
«Слаженная работа дает нам возможность говорить, что объект будет сдан вовремя, с высоким качеством и будет эффективно эксплуатироваться», — отмечает губернатор.