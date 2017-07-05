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13:29 (мск), источник: Капитал

Общие потери украинской экономики от кризиса составляют 38% ВВП, — НБУ

Общие потери украинской экономики от кризиса минувших лет составляют 38% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам заседания Совета Нацбанка.

Источник: Капитал

«Вышесказанное имело следствием системный банковский кризис 2014—2016 годов, который привел к немалым финансовым потерям государства, бизнеса, населения, о чем свидетельствуют официальные оценки Национального банка, согласно которым прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора уже достигли 14% ВВП, что превышает соответствующие расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008−09 годов, тогда как общие потери экономики от кризиса пока составляют 38% ВВП», — говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что за минувшие годы была проведена «очистка» банковского сектора, в результате которой 90 банков были признаны неплатежеспособными. Их активы до кризиса составляли около трети активов всей банковской системы.

«Отход от классической модели функционирования банковской системы несет ряд рисков для дальнейшего развития финансового сектора Украины. Так в текущем году наблюдаются признаки усиления спроса на кредитные ресурсы в розничном сегменте. Кроме того, прогнозы относительно экономического роста дают основания ожидать дальнейшее оживление кредитования реального сектора. Однако концентрация банков в инвестировании средств в государственные ценные бумаги приводит к снижению кредитного потенциала банковской системы. При растущем спросе на кредиты это может иметь следствием вытеснение регулируемого кредитного рынка нерегулируемым, что по своей природе является источником финансовых кризисов», — сказано в сообщении.

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