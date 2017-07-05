Суд повторно обязал «Систему» доказать отсутствие убытков от реорганизации «Башнефти»

Ранее сообщалось, что суд возложил на стороны обязанность предоставить ряд доказательств. В части обязанности АФК — «Ответчикам предоставить доказательства отсутствия убытков от реорганизации ПАО АНК “Башнефть”, доказательства положительного экономического эффекта от реорганизации ПАО АНК “Башнефть”, наличие встречного представления по оспариваемым договорам займа и по погашению акций».

На сайте суда опубликовано сообщение об отклонении замечаний на протокол судебного заседания и отказе в исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок.

АФК, ссылаясь на разъяснение Верховного Суда РФ и сложившуюся судебную практику, отмечала, что именно «на истцах лежит бремя доказывания наличия отрицательного эффекта реорганизации, отсутствия встречного предоставления за займы и погашенные акции». «Определение в настоящей редакции фактически накладывает на ответчиков бремя доказывания отсутствия убытков, что является прямым нарушением п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25», — говорилось в заявлении «Системы».

АФК посчитала, что в определении суда содержится опечатка и просила изложить абзац в следующей редакции: «Соистцам предоставить доказательства наличия убытков от реорганизации ПАО АНК “Башнефть”, доказательства отрицательного экономического эффекта от реорганизации ПАО АНК “Башнефть”, отсутствие встречного представления по оспариваемым договорам займа и по погашению акций».

Суд отказал АФК в исправлении этой опечатки. Представитель АФК Сергей Копытов так прокомментировал это «Интерфаксу»: «Сложно понять, чем руководствовался суд, когда выносил данное определение. В ближайшее время АФК 'Система' примет решение по обжалованию».

Суд Башкирии 6 июля рассмотрит ходатайство АФК «Системы» с просьбой об отмене обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти», а 12 июля суд продолжит основное разбирательство по данному делу.

В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе». Сумма требований по изначально составила 106,6 млрд рублей, а впоследствии была увеличена до 170,6 млрд рублей, исходя из обесценения рубля к доллару. Размер требований, по мнению иска, определен суммированием ряда убытков, причиненных «Башнефти» в результате действий АФК «Система» при реорганизации нефтяной компании в 2014 году.

Арбитражный суд Башкирии принял обеспечительные меры по данному делу: наложен арест на принадлежащие АФК и АО «Система-Инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК».

«Роснефть» и «Башнефть» запросили у суда обеспечительные меры по иску к «Системе» с запасом: сумму требований они перекрывают почти на 15 млрд рублей. «Заявленные истцами обеспечительные меры в виде наложения ареста на активы ответчиков (оценены — ИФ) в пределах суммы 185 млрд рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Башкирии от 23 июня.