Работу перевозчика на маршруте № 30 в Иркутске признали незаконной
Соответствующее решение принял Ленинский районный суд.
Соответствующее решение принял Ленинский районный суд.
Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил иск районного прокурора о признании незаконной работы ООО «Пантера» на регулярных перевозках по маршруту № 30 «Центральный рынок — Ново-Ленино». Компания не была зарегистрирована в реестре муниципальных маршрутов и не получила карты маршрута регулярных перевозок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В сентябре 2016 года по итогам открытого конкурса МУП «Иркутскавтотранс» получило свидетельство на право перевозки по маршруту № 30. Последовавшая проверка показала, что регулярными перевозками вместе с муниципальным предприятием занималось ООО «Пантера», хотя компания не была зарегистрирована в муниципальном реестре.
— Анализируя доказательства, суд постановил, что уполномоченный орган не заключал с ООО «Пантера» контракт об организации регулярных перевозок по маршруту «Центральный рынок — Ново-Ленино». Ответчик — ООО «Пантера» — осуществлял деятельность в отсутствие договора, заключенного с уполномоченным органом. Наличие у него лицензии не означает само по себе право на осуществление пассажирских перевозок без учета требований
Суд признал незаконной деятельность ООО «Пантера» до регистрации в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок и получения карт маршрута регулярных перевозок. Он также постановил взыскать в казну Иркутска госпошлину в размере 6 тысяч рублей.
Между тем перевозчик ООО «Пантера» намерена обжаловать решение суда.
— Все требования мы выполняем. У меня есть лицензия — значит, соблюдены все лицензионные требования. Более того, в ходе судебного заседания мы представляли с транспортной инспекцией, что у нас нет нарушений лицензионный требований. То есть все, что касается безопасности, у нас есть. Кроме карт маршрута. С решением суда мы не согласны и будем подавать апелляцию, — рассказала директор компании Елена Давыдова.
Обжаловать решение суда можно до 20 июля.
Напомним, маршрут № 30 представляет собой одну из основных жил, которая связывает микрорайон