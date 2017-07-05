Работу перевозчика на маршруте № 30 в Иркутске признали незаконной

Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил иск районного прокурора о признании незаконной работы ООО «Пантера» на регулярных перевозках по маршруту № 30 «Центральный рынок — Ново-Ленино». Компания не была зарегистрирована в реестре муниципальных маршрутов и не получила карты маршрута регулярных перевозок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

В сентябре 2016 года по итогам открытого конкурса МУП «Иркутскавтотранс» получило свидетельство на право перевозки по маршруту № 30. Последовавшая проверка показала, что регулярными перевозками вместе с муниципальным предприятием занималось ООО «Пантера», хотя компания не была зарегистрирована в муниципальном реестре.

— Анализируя доказательства, суд постановил, что уполномоченный орган не заключал с ООО «Пантера» контракт об организации регулярных перевозок по маршруту «Центральный рынок — Ново-Ленино». Ответчик — ООО «Пантера» — осуществлял деятельность в отсутствие договора, заключенного с уполномоченным органом. Наличие у него лицензии не означает само по себе право на осуществление пассажирских перевозок без учета требований нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы вопросы организации перевозок, не освобождает ответчика от обязанности соблюдать требование таких правовых актов, — отметили в пресс-службе.

Суд признал незаконной деятельность ООО «Пантера» до регистрации в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок и получения карт маршрута регулярных перевозок. Он также постановил взыскать в казну Иркутска госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

Между тем перевозчик ООО «Пантера» намерена обжаловать решение суда.

— Все требования мы выполняем. У меня есть лицензия — значит, соблюдены все лицензионные требования. Более того, в ходе судебного заседания мы представляли с транспортной инспекцией, что у нас нет нарушений лицензионный требований. То есть все, что касается безопасности, у нас есть. Кроме карт маршрута. С решением суда мы не согласны и будем подавать апелляцию, — рассказала директор компании Елена Давыдова.

Обжаловать решение суда можно до 20 июля.