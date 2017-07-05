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16:47 (мск), источник: РИА Крым

В Госкомцен Крыма не исключают подорожания маршруток вслед за троллейбусами

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму вслед за повешением стоимости проезда в троллейбусах во второй половине 2017 года может быть увеличен тариф на проезд в городских автобусах.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила председатель Государственного комитета по ценам и тарифам РК Нина Зотович.

«На сегодняшний день заявок на увеличение тарифа у нас нет, но не исключаю, что они могут появиться. Законодательство позволяет в случае, если организация-перевозчик достигла экономически обоснованного уровня тарифа и по фактическим затратам превышает его, обратиться в Госкомцен с просьбой пересмотреть тариф», — цитирует Зотович пресс-служба Госкомцен.

При этом вступившее в силу с 1 июля повышение стоимости проезда в городских троллейбусах с 12 до 14 рублей, по словам главы ведомства, связано с отменой льготного тарифа на электроэнергию для электротранспорта.

«Рост тарифа связан со многими объективными причинами. Прежде всего, это отмена льготного тарифа на электроэнергию для электротранспорта, в результате чего стоимость электроэнергии для предприятий “Крымтроллейбус” и “Керчьгортранс” значительно увеличилась», — пояснила она.

При этом Зотович подчеркнула, что новых изменений тарифов на проезд в троллейбусах в этом году не произойдет.

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