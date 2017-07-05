Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Реакция Киева на заявление Польши о Бандере и вступлении в ЕС
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Экологический рейтинг городов России
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
9В Китае сошли два оползня
17:17 (мск), источник: КалининградLive

Строительство моста в Калининграде удешевили на 47 миллионов рублей

ИА Бесспорно RU. В Калининграде 5 июля на заседании городского совета принято решение об изменении цены муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя».

Вместо 4 миллиардов 394 миллионов — 4 миллиарда 347 миллионов. Как пояснил председатель городского совета Андрей Кропоткин, в ходе выполнения работ, необходимых для завершения и ввода объекта в эксплуатацию, перечень основных видов работ и их объем уточнен, по факту выполнения отдельных видов работ сформировалась экономия на сумму 47 миллионов рублей, прокомментировали ИА Бесспорно RU в пресс-службе правительства Калининградской области.

Досье. По объекту выполняются следующие работы: завершение работ по устройству ливневой канализации и установке очистных сооружений на правом берегу реки Новая Преголя, выполнение работ по устройству сетей связи в районе ул. Дзержинского, работ по устройству верхних слоев дорожного покрытия и антикоррозионной защите железобетонных и стальных конструкций Объекта; устройство пандусов для маломобильных групп населения; выполнение мероприятий по снижению уровня шума; завершение работ по наружному освещению; выполнение работ по устройству и подключению системы навигационной сигнализации на реках Старая и Новая Преголя, прокомментировали ИА Бесспорно RU в горсовете.

Кроме того, в процессе выполнения работ были выявлены дополнительные работы, выполнение которых в обязательном порядке необходимо для завершения работ и ввода Объекта в эксплуатацию: установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в связи с внесением изменений в ГОСТ Р 52289−2004; выполнение работ по благоустройству, в том числе выполнение мероприятий по компенсационному озеленению, устройству газонов устройству пешеходных дорожек для маломобильных групп населения от пандусов до существующих тротуаров; мероприятия по расстановке технических средств организации дорожного движения на период строительства в условиях осуществления движения по Объекту; работы по приведению в надлежащий вид и работоспособное состояние элементов конструкций объекта и инженерных коммуникаций, возникших в период использования мостового перехода, открытого для движения, но не введенного в эксплуатацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Калининградской области пять НКО выиграли гранты на профилактику асоциальных явлений
Российские Ту-95МС ударили крылатыми ракетами по объектам ИГ
Молдавия и Украина просят обсудить возможность их членства в ЕС
В Минкомсвязи назвали нецелесообразной отсрочку «закона Яровой»
МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
В Болгарии произошло массовое столкновение автобусов
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь