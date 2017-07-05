Строительство моста в Калининграде удешевили на 47 миллионов рублей

Вместо 4 миллиардов 394 миллионов — 4 миллиарда 347 миллионов. Как пояснил председатель городского совета Андрей Кропоткин, в ходе выполнения работ, необходимых для завершения и ввода объекта в эксплуатацию, перечень основных видов работ и их объем уточнен, по факту выполнения отдельных видов работ сформировалась экономия на сумму 47 миллионов рублей, прокомментировали ИА Бесспорно RU в пресс-службе правительства Калининградской области.

Досье. По объекту выполняются следующие работы: завершение работ по устройству ливневой канализации и установке очистных сооружений на правом берегу реки Новая Преголя, выполнение работ по устройству сетей связи в районе ул. Дзержинского, работ по устройству верхних слоев дорожного покрытия и антикоррозионной защите железобетонных и стальных конструкций Объекта; устройство пандусов для маломобильных групп населения; выполнение мероприятий по снижению уровня шума; завершение работ по наружному освещению; выполнение работ по устройству и подключению системы навигационной сигнализации на реках Старая и Новая Преголя, прокомментировали ИА Бесспорно RU в горсовете.

Кроме того, в процессе выполнения работ были выявлены дополнительные работы, выполнение которых в обязательном порядке необходимо для завершения работ и ввода Объекта в эксплуатацию: установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в связи с внесением изменений в ГОСТ Р 52289−2004; выполнение работ по благоустройству, в том числе выполнение мероприятий по компенсационному озеленению, устройству газонов устройству пешеходных дорожек для маломобильных групп населения от пандусов до существующих тротуаров; мероприятия по расстановке технических средств организации дорожного движения на период строительства в условиях осуществления движения по Объекту; работы по приведению в надлежащий вид и работоспособное состояние элементов конструкций объекта и инженерных коммуникаций, возникших в период использования мостового перехода, открытого для движения, но не введенного в эксплуатацию.