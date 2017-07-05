Наземное метро в Краснодаре: от проекта РЖД до запуска придется подождать

Решение об этом было принято по итогам совещания с участием первого вице-президента ОАО «РЖД» Анатолия Краснощека, вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко и главы Краснодара Евгения Первышова.

Детальная работа над проектом модернизации пассажирского пригородного железнодорожного сообщения начнется уже в ближайшее время. Однако ожидать быстрого запуска наземного метро, по словам мэра кубанской столицы, не придется.

«Краснодару необходима городская электричка, которая может стать полноценным общественным транспортом, надежным и комфортным. Но при этом важно понимать, что без детальной оценки экономической и самое главное — технической возможности реализации проекта городской электрички или так называемого наземного метро, определения его стоимости и объемов необходимого строительства — а это могут сделать исключительно специалисты “РЖД” — говорить о пересадке пассажиров на электропоезда еще рано», — заявил глава Краснодара.

Напомним, ранее возможные варианты решения проблем железнодорожного сообщения на Кубани кобсудил с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В рамках XII Международного железнодорожного форума «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи поднимались вопросы строительства путепроводов через железнодорожное полотно в Славянске-на-Кубани, Тимашевском районе, а также ж/д обхода Краснодара, который позволит разгрузить ключевые маршруты Кубани.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта «Наземка» в Краснодаре требует свыше 100 млн рублей. Планируется соединение Краснодара с его пригородами в радиусе нескольких десятков километров. Данный вид транспорта получил название метро, потому что состав будет ходить не по расписанию, как электричка, а в режиме метро, когда время между поездами составит несколько минут.