5 000 «умных» счетчиков установят на Кубани

«Интеллектуальный» счетчик — это фактически мини-компьютер, который не просто считывает киловатт-часы, но и имеет много полезных функций. Например, умеет вести учет электроэнергии по нескольким тарифам.

Также «умный» счетчик способен определить короткое замыкание в проводке и отключить питание, если возникает замыкание или перегрузка, — это защищает бытовую технику от перепадов напряжения. Но главное — помогает экономить на электричестве.

Показания с таких счетчиков снимаются дистанционно, жителям больше не придется приглашать в дом инспекторов и контролеров.

«В первую очередь наши сотрудники автоматизируют те линии, где потери слишком велики. Результат видно уже через пару месяцев: полезный отпуск увеличивается в разы, а потери снижаются до уровня технических», — отметил директор Тихорецких электросетей Валерий Гондарь.