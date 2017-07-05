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15:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

5 000 «умных» счетчиков установят на Кубани

В трех районах Краснодарского края — Тихорецком, Новопокровском и Белоглинском — установят счетчики, которые экономят энергию и передают показания дистанционно.

«Интеллектуальный» счетчик — это фактически мини-компьютер, который не просто считывает киловатт-часы, но и имеет много полезных функций. Например, умеет вести учет электроэнергии по нескольким тарифам.

Также «умный» счетчик способен определить короткое замыкание в проводке и отключить питание, если возникает замыкание или перегрузка, — это защищает бытовую технику от перепадов напряжения. Но главное — помогает экономить на электричестве.

Показания с таких счетчиков снимаются дистанционно, жителям больше не придется приглашать в дом инспекторов и контролеров.

«В первую очередь наши сотрудники автоматизируют те линии, где потери слишком велики. Результат видно уже через пару месяцев: полезный отпуск увеличивается в разы, а потери снижаются до уровня технических», — отметил директор Тихорецких электросетей Валерий Гондарь.

К автоматизированному энергоучету в Тихорецком, Новопокровском и Белоглинском районах уже подключено свыше 8 тысяч потребителей, уточнили в пресс-службе «Кубаньэнерго».

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