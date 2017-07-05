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14:11 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские таможенники пресекли ввоз партии холодного оружия

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники пресекли ввоз партии холодного оружия, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Источник: БЕЛТА

В ГТК рассказали, что при проведении специального мероприятия мобильной группой Оперативной таможни во взаимодействии с сотрудниками Брестской таможни пресечена попытка незаконного перемещения по территории Евразийского экономического союза холодного оружия.

Во время таможенного контроля в грузовом отсеке автомобиля Mercedes Sprinter был обнаружен полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем. В нем находились 20 ножей, выпущенных в 1955—1956 годах, которые внешне схожи с боевыми ножами разведчиков польской армии, рассказали в ведомстве.

Назначена криминалистическая экспертиза в управлении Государственного комитета судебных экспертиз. В действиях 44-летнего водителя усматриваются признаки административного правонарушения в соответствии со ст.23.47 КоАП Беларуси.

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