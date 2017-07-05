Что хотят сделать со старинной брусчаткой по улице Панфилова в Алматы, рассказал архитектор
Архитектор Роман Шнайдерман рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о вариантах сохранения старинной брусчатки по улице Панфилова в Алматы.
Архитектор Роман Шнайдерман рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о вариантах сохранения старинной брусчатки по улице Панфилова в Алматы.
Строители склоняются к тому, что обнаруженную брусчатку 1930-х годов не будут поднимать.
После обнаружение булыжной мостовой под слоями асфальта на улице Панфилова аким Алматы сообщил, что архитекторы и проектировщики работают над изменениями в проекте реконструкции улицы, чтобы использовать находку.
При этом историк архитектуры Алмас Ордабаев не исключил, что булыжную мостовую «придется приподнимать».
В свою очередь разработчик концепции реконструкции Роман Шнайдерман поделился тем, какой вариант в настоящее время выглядит наиболее предпочтительным решением.
«Поднимать однозначно не хотим, чтобы брусчатка осталась аутентичной, какая есть. Скорее всего там будет
По словам архитектора, в данный момент создаются эскизы, который будут показаны акимату.
«После праздников появится уже ясность», — добавил Шнайдерман.
Напомним,
Пешеходная зона будет выложена гранитной плиткой, высажена деревьями и цветочными композициями, будут размещены площадки для отдыха, игровые и спортивные площадки и скамейки. Работы планируется завершить до конца текущего года.