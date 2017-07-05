Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
От чего вас спасет спиннер
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
Эксперт: «70% беременных в России получают ненужные лекарства»
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
46-летняя Лера Кудрявцева переживает сложный период - СМИ
СМИ: Девушка Тарасова эффектно разделась на пляже
Экологический рейтинг городов России
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
15:05 (мск), источник: Tengrinews

Что хотят сделать со старинной брусчаткой по улице Панфилова в Алматы, рассказал архитектор

Архитектор Роман Шнайдерман рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о вариантах сохранения старинной брусчатки по улице Панфилова в Алматы.

Источник: Tengrinews

Строители склоняются к тому, что обнаруженную брусчатку 1930-х годов не будут поднимать.

После обнаружение булыжной мостовой под слоями асфальта на улице Панфилова аким Алматы сообщил, что архитекторы и проектировщики работают над изменениями в проекте реконструкции улицы, чтобы использовать находку.

При этом историк архитектуры Алмас Ордабаев не исключил, что булыжную мостовую «придется приподнимать».

В свою очередь разработчик концепции реконструкции Роман Шнайдерман поделился тем, какой вариант в настоящее время выглядит наиболее предпочтительным решением.

«Поднимать однозначно не хотим, чтобы брусчатка осталась аутентичной, какая есть. Скорее всего там будет какой-то небольшой фрагментик, и можно будет спуститься на 30 сантиметров по ступенькам. Пройтись по ней. Пока такое решение. Был еще вариант со стеклом, но, как я уже сказал, мы хотим, чтобы можно было спуститься и походить по мощению», — раскрыл подробности Шнайдерман.

По словам архитектора, в данный момент создаются эскизы, который будут показаны акимату.

«После праздников появится уже ясность», — добавил Шнайдерман.

Напомним, пресс-служба акимата Алматы обнародовала архивную видеозапись, на которой показано, как укладывалась в 1930-х годах брусчатка по улице Панфилова. Улицу Панфилова от пересечения Кабанбай батыра до Жибек жолы станет пешеходной, с возможностью проезда только спецтранспорта — скорых и пожарных машин. Подобное решение позволит соединить зеленым коридором Арбат и скверы у Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Пешеходная зона будет выложена гранитной плиткой, высажена деревьями и цветочными композициями, будут размещены площадки для отдыха, игровые и спортивные площадки и скамейки. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новый завод стройматериалов в Темиртау стал подарком ко Дню столицы
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа
Ткачев пообещал «полное импортозамещение» через 5-7 лет
МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Возвращения в Россию: Nissan Juke и Mitsubishi ASX На фоне оживления российского авторынка стало известно, что в Россию возвращаются сразу два компактных внедорожника
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
Власти отказались защищать интересы квартирных инвесторов
Очередность сноса хрущевок определят осенью
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
В России не хватит гостиниц к ЧМ-2018
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь