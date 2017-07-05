Что хотят сделать со старинной брусчаткой по улице Панфилова в Алматы, рассказал архитектор

Строители склоняются к тому, что обнаруженную брусчатку 1930-х годов не будут поднимать.

После обнаружение булыжной мостовой под слоями асфальта на улице Панфилова аким Алматы сообщил, что архитекторы и проектировщики работают над изменениями в проекте реконструкции улицы, чтобы использовать находку.

При этом историк архитектуры Алмас Ордабаев не исключил, что булыжную мостовую «придется приподнимать».

В свою очередь разработчик концепции реконструкции Роман Шнайдерман поделился тем, какой вариант в настоящее время выглядит наиболее предпочтительным решением.

«Поднимать однозначно не хотим, чтобы брусчатка осталась аутентичной, какая есть. Скорее всего там будет какой-то небольшой фрагментик, и можно будет спуститься на 30 сантиметров по ступенькам. Пройтись по ней. Пока такое решение. Был еще вариант со стеклом, но, как я уже сказал, мы хотим, чтобы можно было спуститься и походить по мощению», — раскрыл подробности Шнайдерман.

По словам архитектора, в данный момент создаются эскизы, который будут показаны акимату.

«После праздников появится уже ясность», — добавил Шнайдерман.

Напомним, пресс-служба акимата Алматы обнародовала архивную видеозапись, на которой показано, как укладывалась в 1930-х годах брусчатка по улице Панфилова. Улицу Панфилова от пересечения Кабанбай батыра до Жибек жолы станет пешеходной, с возможностью проезда только спецтранспорта — скорых и пожарных машин. Подобное решение позволит соединить зеленым коридором Арбат и скверы у Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Пешеходная зона будет выложена гранитной плиткой, высажена деревьями и цветочными композициями, будут размещены площадки для отдыха, игровые и спортивные площадки и скамейки. Работы планируется завершить до конца текущего года.