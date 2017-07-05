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14:15 (мск), источник: Интерфакс

Ткачев пообещал «полное импортозамещение» через 5−7 лет

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие в течение 5−7 лет, сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на открытии Всероссийского дня поля-2017 в Казани в среду.

Источник: РИА "Новости"
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«Российское село, агропромышленный комплекс за последние годы серьезно развивается. Мы прирастаем в объемах производства, мы прирастаем в качестве и, конечно, возвращаемся на свою российскую землю, образно выражаясь, тем самым вытесняя с полки торговой, прежде всего, на разных уровнях импортную продукцию. За последние три года мы практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян, крестьян», — сказал Ткачев.

По его словам, аграриям оказывается серьезная поддержка со стороны федерального бюджета и региональных бюджетов.

«Мы выполняем сегодня историческую миссию — никогда еще ни Советский Союз, ни Россия не была близка так к ее реализации — продовольственная программа, а именно через 5 лет, по отдельным видам продукции, может быть, через 7 лет мы полностью заместим, мы полностью сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства. То есть полностью закрыть дефицит и более того, выходить на другие рынки, заниматься активно экспортом и, естественно, на этом зарабатывать», — сказал Ткачев.

Комментарии
12
Ротокан Карлович
А у них всё,через пять семь лет...А годы идут,а караван ,помирает,зато погонщики,жиреют,а через 5-7 лет,будут новые 5-7 лет...И так далее...
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Сергей Иванов
пустое
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Ярослав Цимбалюк
Через 5-7 лет мы стоко ре выдержим
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