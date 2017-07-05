Свердловских промышленников протолкнут на зарубежные рынки
С помощью ИННОПРОМа.
С помощью ИННОПРОМа.
Японская «Выставка наоборот» пройдет в рамках ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге. Также на площадках международного форума будут запущены два федеральных пилотных проекта по развитию российского экспорта, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.
Одним из них станет байерская программа IndEx (IndustrialExport), направленная на организацию контактов между иностранными закупщиками и российскими промышленниками. В рамках IndEx при поддержке Российского экспортного центра и Минпромторга России состоится первый Международный форум развития промышленного экспорта, где будут обсуждаться финансирование и страхование торговых операций, промышленное партнерство, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и другие темы.
При содействии Агентства по технологическому развитию дебютирует Международный форум производителей компонентов. На его полях малые и средние предприятия РФ презентуют свои возможности
В рамках японского национального павильона ДЖЕТРО (организация содействия внешней торговле Японии) откроет зону «Выставки наоборот». Она поможет производителям из Страны восходящего солнца найти российских поставщиков.
На площадке Уральской
Посетители совместного стенда
По мнению министра международных и внешнеэкономических связей Андрея Соболева, ИННОПРОМ-2017 создает уникальные условия для свердловских предприятий, стремящихся на международные рынки или расширяющих свое зарубежное присутствие.
Поддержку государством экспортного направления президент Уральской
Стоит отметить, что в настоящее время по поручению врио главы региона Евгения Куйвашева Свердловская область разрабатывает Стратегию экспорта товаров и услуг до 2030 года. Ее реализация позволит нарастить несырьевые поставки за рубеж до 2,5 миллиарда долларов.