Зарплата врачей в Казани вырастет до 180 процентов к октябрю 2017 года

«По зарплате все необходимые бюджетные ассигнования для исполнения указов президента заложены в бюджете. Повышение будет с 1 октября до 180 процентов от средней по экономике зарплаты. Следующий показатель указов — это 200 процентов к 2018 году, с 1 января такая задача стоит. Все эти средства предусмотрены», — отметил министр.