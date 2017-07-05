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16:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Зарплата врачей в Казани вырастет до 180 процентов к октябрю 2017 года

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). К октябрю 2017 года зарплата врачей в Казани вырастет на 180 процентов. Об этом на совместном заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике, комиссии Государственного Совета по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения и постоянной комиссии Казанской городской Думы по охране здоровья горожан и окружающей среды рассказал министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

Источник: ИА Татар-информ

«По зарплате все необходимые бюджетные ассигнования для исполнения указов президента заложены в бюджете. Повышение будет с 1 октября до 180 процентов от средней по экономике зарплаты. Следующий показатель указов — это 200 процентов к 2018 году, с 1 января такая задача стоит. Все эти средства предусмотрены», — отметил министр.

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