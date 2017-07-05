Зарплата врачей в Казани вырастет до 180 процентов к октябрю 2017 года
(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). К октябрю 2017 года зарплата врачей в Казани вырастет на 180 процентов. Об этом на совместном заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике, комиссии Государственного Совета по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения и постоянной комиссии Казанской городской Думы по охране здоровья горожан и окружающей среды рассказал министр здравоохранения РТ Адель Вафин.