Крымские сельхозпроизводители получили 500 млн руб льготных кредитов — Букин

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель начальника управления финансов министерства сельского хозяйства РК Иван Букин.

По его словам, процентная ставка такого кредита составляет 5% годовых. «На сегодняшний день механизм, предложенный министерством сельского хозяйства Российской Федерации, очень выгоден. Под 5% можно получить как кредиты текущие, до года, на цели развития сельского хозяйства (направления животноводство, растениеводство), так и инвестиционные кредиты», — отметил он.

Замначальника управления подчеркнул, что в некоторых случаях объем кредита ограничен.

«Здесь верхний предел краткосрочных кредитов ограничивается 3 млн (рублей — ред.), на примере банков, работающих в Крыму. Если будет уполномочен банк с континента, там могут быть другие правила и ограничения — 5−10 млн. По инвестиционным кредитам ограничений в принципе нет, потому что проекты очень разные по объемам могут быть: в пределах 5 млн на покупку техники, также более миллиарда на строительство глобальных комплексов, тепличных либо фруктохранилищ, овощехранилищ», — уточнил он.

По словам Букина, масштабные проекты, для развития которых предприятия берут льготные кредиты, в основном связаны с закладкой многолетних насаждений, плодовых садов, виноградников. «Это, как правило, Бахчисарайский, Симферопольский район. Крупные зернопроизводящие предприятия — это и Черноморский, и Красноперекопский, и Красногвардейский, и Ленинский районы, задействованы предприятия со всего Крыма», — пояснил он.

Замначальника управления добавил, что преимущественно краткосрочные кредиты расходуются на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений.