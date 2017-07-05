Жарко поручил ужесточить контроль за ценами в дни «Славянского базара»

На замечание, которое поступило от дирекции форума по поводу завышения цен объектами общепита в дни фестиваля, Василий Жарко дал поручение местным органам власти и МАРТ проследить за ситуацией и исключить подобные факты. «Руководители объектов должны понимать, что за завышение цен они ответят по закону», — сказал вице-премьер.

Кроме стационарных заведений в городе будут развернуты и уличные кафе, подворья. Для размещения торговых рядов общей протяженностью более 10 км отведено 17 площадок. Центральную часть города займут в том числе 20 подворий, которые предоставят более 3 тыс. посадочных мест. Обслуживать участников форума за фестивальную валюту — «васильки» — будут 32 объекта общественного питания. Ценообразование в этих кафе и ресторанах должно быть на особом контроле, отметил Василий Жарко.

Также он высказал убежденность, что управление торговли и органы охраны правопорядка смогут обеспечить должный контроль за реализацией алкогольной продукции и соблюдением законности и общественного порядка в этой связи. После нескольких лет запретов продажа алкоголя в 500-метровой зоне вокруг Летнего амфитеатра была опробована в прошлом году и не повлекла каких-то негативных последствий. В этом году такая практика будет продолжена, возможно, с каким-то временным ограничением. Право реализации спиртного предоставляется лишь официальным партнерам фестиваля, которые могут размещать фирменный логотип «Славянского базара» на своей продукции.