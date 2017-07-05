Глава дептранспорта Мартыненко не исключает кадровых «зачисток» в омских ПАТП

Сегодня, 5 июля, в перерыве пленарного заседания Горсовета Омска директор департамента транспорта Алексей Мартыненко озвучил свои планы по увеличению прибыльности ПАТП.

Глава ведомства жестко взялся за автопредприятия, при прежнем руководителе департамента работавшие в убыток. В марте 2015 года два ПАТП удалось вывести в «плюс».

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:

— Мы составили финансовый план, в конце марта 2017 года два ПАТП стали работать с прибылью. До конца года мы планируем, чтобы все автопредприятия работали без убытков.

В противном случае чиновник обещал репрессии.

— Вплоть до привлечения глав ПАТП к административной ответственности. Не «зачистки», это крайняя мера, но могут быть и штрафы, — показал свою решительность Мартыненко.

Напомним, что сегодня стало известно об увольнении главы автопредприятия № 4 Александра Чертоляса, которому вынесли приговор 16 июня. Директора предприятия признали виновным в ДТП на Сыропятском тракте и дали ему условный срок.