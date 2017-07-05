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16:42 (мск), источник: Время Воронежа

Средняя воронежская зарплата в первом квартале составила 26 тыс. рублей

Воронежстат подсчитал среднемесячную номинальную зарплату на предприятиях и организациях области с января по апрель.

В первом квартале 2017 года сумма составила 26,5 тыс. рублей. Это на 7,4% выше показателей аналогичного периода 2016 года, сообщил Воронежстат 4 июля.

Речь идет только о номинальной зарплате, то есть сумме, без учета расходов работника и цен на товары и услуги. Реальный же размер платы в 2017 году вырос всего на 2,8% по сравнению с первым кварталом 2016-го.

Больше всего в начале года получали финансисты и страховщики. В апреле их зарплаты вдвое превысили средние по области. Сотрудникам химического производства платили в 1,9 раз выше среднего, энергетикам — в 1,7 раз, работникам сферы информации и связи — в 1,6 раза. Зарплаты металлургов оказались выше среднего уровня на 44%, ученых и техников — на 40%.

Меньше всего получили работники, трудившиеся на производстве кожи, тканей и в автомобилестроении. Их средняя зарплата составила всего 40−46% от среднеобластного уровня. В сельском хозяйстве работники получали около 82% от средней зарплаты. Зарплаты бюджетников тоже оказались ниже среднего — 77% у медиков, 79% у педагогов.

В сравнении с первым кварталом 2016 года зарплаты в регионе немного выросли. Но сумма почти не изменилась. Если сравнивать со средней зарплатой за весь 2016 года. Среднемесячная номинальная зарплата в 2016 году составляла 26,7 тыс. рублей. А бюджетники получали около 84% от этой суммы.

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