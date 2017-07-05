В ростовском Дворце спорта начался первый этап реконструкции

Как рассказали в областном министерстве спорта, сейчас выделены средства на разработку проекта реконструкции. По словам чиновников, на подготовку документов уйдет около двух лет. Это значит, что спортсменам придется потерпеть неудобства. Так, хоккейный «Ростов» вынужден переехать в Ice Arena на проспекте Коммунистическом.

«Лёд закрываем, потому что его технологически сейчас нельзя восстановить без риска для функционирования сооружения. После таких небольших ремонтных мероприятий Дворец спорта на время проектирования сохраняем для гандбола, чтобы команда провела свои кубковые и еврокубковые матчи чемпионата», — рассказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.