В Геленджик из Санкт-Петербурга открылись рейсы авиакомпании «Победа»
Направление будут обслуживать воздушные суда Boeing 737−800 вместимостью до 189 пассажиров.
Направление будут обслуживать воздушные суда Boeing 737−800 вместимостью до 189 пассажиров.
В рамках летнего расписания аэропорта Геленджик российский лоукостер «Победа» будет выполнять рейсы из
В течение летнего сезона полеты будут совершаться по вторникам и субботам. Вылет из аэропорта Пулково — в 14.20, прибытие в Геленджик — в 17.25. Вылет из аэропорта Геленджик — в 10.40, прибытие в
Билеты на новые рейсы доступны в авиакассах, а также на официальном сайте авиаперевозчика.
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», выполняет ежедневные полеты по маршруту «Геленджик-Москва (Внуково)». По понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям — вылет из Геленджика в 10.40, по вторникам и субботам — в 17.55, сообщает