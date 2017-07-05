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17:38 (мск), источник: Югополис

В Геленджик из Санкт-Петербурга открылись рейсы авиакомпании «Победа»

Направление будут обслуживать воздушные суда Boeing 737−800 вместимостью до 189 пассажиров.

В рамках летнего расписания аэропорта Геленджик российский лоукостер «Победа» будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга.

В течение летнего сезона полеты будут совершаться по вторникам и субботам. Вылет из аэропорта Пулково — в 14.20, прибытие в Геленджик — в 17.25. Вылет из аэропорта Геленджик — в 10.40, прибытие в Санкт-Петербург — в 13.45.

Билеты на новые рейсы доступны в авиакассах, а также на официальном сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», выполняет ежедневные полеты по маршруту «Геленджик-Москва (Внуково)». По понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям — вылет из Геленджика в 10.40, по вторникам и субботам — в 17.55, сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро».

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