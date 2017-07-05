В Геленджик из Санкт-Петербурга открылись рейсы авиакомпании «Победа»

В рамках летнего расписания аэропорта Геленджик российский лоукостер «Победа» будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга.

В течение летнего сезона полеты будут совершаться по вторникам и субботам. Вылет из аэропорта Пулково — в 14.20, прибытие в Геленджик — в 17.25. Вылет из аэропорта Геленджик — в 10.40, прибытие в Санкт-Петербург — в 13.45.

Билеты на новые рейсы доступны в авиакассах, а также на официальном сайте авиаперевозчика.