За полгода алкоголь на Среднем Урале подорожал почти на 5%
При инфляции 1,8%.
При инфляции 1,8%.
Рост инфляции на Среднем Урале с начала 2017 года составил 1,8%. Значительный скачок произошел в июне — сразу на 0,5%, сообщает Свердловскстат.
Согласно официальным данным, цены на продовольственные и непродовольственные товары в прошлом месяце выросли на 1% и 0,2% соответственно, с начала года — на 2,7% и 1,7%. Быстрее всего дорожает алкоголь: в июне — на 0,6%, за 6 месяцев — на 4,7%.
Эксперты называют главным драйвером ускорения инфляции в июне — подскочившие в цене овощи. Собственные запасы в России подходят к концу в