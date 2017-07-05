За полгода алкоголь на Среднем Урале подорожал почти на 5%

Источник: УралИнформБюро

Рост инфляции на Среднем Урале с начала 2017 года составил 1,8%. Значительный скачок произошел в июне — сразу на 0,5%, сообщает Свердловскстат.

Согласно официальным данным, цены на продовольственные и непродовольственные товары в прошлом месяце выросли на 1% и 0,2% соответственно, с начала года — на 2,7% и 1,7%. Быстрее всего дорожает алкоголь: в июне — на 0,6%, за 6 месяцев — на 4,7%.