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16:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

За полгода алкоголь на Среднем Урале подорожал почти на 5%

При инфляции 1,8%.

Источник: УралИнформБюро

Рост инфляции на Среднем Урале с начала 2017 года составил 1,8%. Значительный скачок произошел в июне — сразу на 0,5%, сообщает Свердловскстат.

Согласно официальным данным, цены на продовольственные и непродовольственные товары в прошлом месяце выросли на 1% и 0,2% соответственно, с начала года — на 2,7% и 1,7%. Быстрее всего дорожает алкоголь: в июне — на 0,6%, за 6 месяцев — на 4,7%.

Эксперты называют главным драйвером ускорения инфляции в июне — подскочившие в цене овощи. Собственные запасы в России подходят к концу в апреле-мае, и с начала лета начинаются закупки за рубежом, передает «Уралинформбюро».

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