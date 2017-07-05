Самолеты-амфибии таганрогской сборки поставят в Китай

Как сообщает пресс-служба предприятия, с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd заключен контракт на поставку двух самолетов-амфибий Бе-200 с опционом на еще две аналогичных машины.

«Кроме того, подписаны контракты на поставку двух самолетов-амфибий Бе-103 и организацию их лицензионного производства, создания сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава на территории Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.