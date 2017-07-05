Глава Счетной палаты анонсировал стабильные проверки на крупных предприятиях Крыма

Источник: РИА "Новости"

Речь, по его словам, идет о предприятиях «Черноморнефтегаз», «Крымэнерго», «Вода Крыма», ООО «Морская дирекция» и других. При этом он констатировал, что предыдущие проверки свидетельствуют о значительных улучшениях в работе этих предприятий в сравнении с результатами прошлых двух-трех лет.

«Предприятия-гиганты: “Черноморнефтегаз”, “Вода Крыма”, “Крымэнерго”, ООО “Морская дирекция” и другие — все эти проверки будут проводиться по поручению главы Республики, итоги будут подводиться совместно с главой Республики и главой парламента на расширенных заседаниях коллегии, которые мы практикуем. И выводы, и меры будут приниматься на уровне руководства Крыма. Уверен, что на этих предприятиях уже на сегодняшний день ситуация значительно лучше, чем была 2−3 года назад. Это мы можем констатировать по всем результатам предыдущих проверок, динамика изменений в лучшую сторону. Мы уже дважды проверяли “Черноморнефтегаз”, и это не последняя проверка. И пока по всем этим предприятиям не наведется железный порядок и высокая финансовая дисциплина, проверки будут носить веерный и стабильный характер», — подчеркнул он.

В настоящий момент Счетная палата по поручению главы Республики проверяет работу ГУП «Крымэнерго».

Прежде всего, это касается вопросов, которые вызывают недовольство у крымчан, обратят также внимание на энергопотери и несанкционированные подключения.

«Мы только начали проверки по “Крымэнерго”. Пока проблематика такая: сложности с временными подключениями, которые носят сезонный характер. И глава Республики поднимает контроль несанкционированных подключений, которыми на местах некоторые сотрудники РЭС злоупотребляют. Главу Республики беспокоят также энергопотери и закупки. Нам поставлена задача выяснить, какая норма естественной убыли энергии, а какая просто разбазаривается на местах в регионах», — пояснил Заиченко.