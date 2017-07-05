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16:26 (мск), источник: УНИАН

День независимости США: в Нацбанке объяснили повышенный спрос на валюту

Для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ провел аукцион по продаже валюты, на котором продал банкам $34,9 миллиона.

Источник: УНИАН

Преобладание спроса на валюту над ее предложением на межбанковском валютном рынке сегодня, 5 июля, обусловлено совпадением выходного дня в США в честь Дня независимости и рабочего дня в Украине.

Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергея Пономаренко относительно ситуации на валютном рынке, переданном УНИАН.

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«Отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня», — пояснил он.

Пономаренко отметил, что для сглаживания чрезмерных колебаний регулятор сегодня провел аукцион по продаже валюты, по итогам которого продал банкам 34,9 миллиона долларов США.

Также сообщается, что с начала года Нацбанк выкупил на межбанке на 1,4 миллиарда долларов больше, чем продал.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на валютном аукционе 5 июля продал банкам 34,9 миллиона долларов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 составил 26,1223 гривни/доллар, участники рынка заключили 262 сделки на 147,42 миллиона долларов.

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