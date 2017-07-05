АО «Кселл» предъявили налоговый иск на 9 миллиардов тенге

По заявлению компании, налоговым органом Казахстана завершена комплексная налоговая проверка за период с 2012 по 2015 годы. По результатам проверки компании предъявлен налоговый иск на общую сумму в 9 миллиардов тенге, в том числе неуплаченные налоги в размере 5,8 миллиардов тенге, а также штрафы и пени за просрочку платежа в размере 3,2 миллиарда.

Сообщается, что АО «Кселл» намерено оспорить иск посредством доступных механизмов, включая обращение в суд. В 2014 году суд постановил оштрафовать АО «Кселл» на 16 миллиардов тенге. Позже апелляционный суд почти в 50 раз снизил размер штрафа.