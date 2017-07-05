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17:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В 508 свердловских домах «передумали» делать капремонт

Их расселят.

Источник: УралИнформБюро

Правительство Свердловской области пересмотрело региональную программу капремонта и исключило из нее 508 многоквартирных домов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, речь идет о строениях, ремонт которых признан нецелесообразным. Это ветхие и аварийные дома, дома с низкой степенью благоустройства. 264 из них находятся в Восточном управленческом округе, 54 — в Горнозаводском, в Северном — 34, в Западном — 37, в Южном — 47. Еще 72 дома из списка расположены в столице Урала. Вместо программы капремонта эти объекты внесут в программу расселения аварийного жилья.

Одновременно с этим в программу капремонта включили 91 новостройку — дома, сданные после августа 2016 года. В итоге, в новой редакции 27 968 многоквартирных дома общей площадью более 85 миллионов квадратных метров. Стоимость работ в них составит 320 миллиардов рублей.

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