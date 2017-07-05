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17:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове средняя цена за литр бензина АИ-92 составляет 37,92 рубля

Средняя цена за литр бензина АИ-92 в Ростове сложилась в сумме 37,92 рубля, что на 0,55% выше, чем в июне текущего года.

Как сообщает Ростовстат, в Краснодаре средняя цена за литр бензина составила 38,53 рубля, в Майкопе — 38,92 рубля, самая высокая цена зафиксирована в Симферополе — 40,13 рубля.

Средняя цена за литр бензина АИ-95 в Ростове составила 41,92 рубля, что на 0,3% больше, чем в прошлом месяце. В Краснодаре цена составила 41,92 рубля, в Майкопе — 42,92 рубля, в Симферополе — 44,73 рубля. Цена дизельного топлива в Ростове составила 36,82 рубля.

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