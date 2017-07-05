Глава Счетной палаты Крыма рассказал о выявленных в работе «Морской дирекции» нарушениях

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель СП РК Анатолий Заиченко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил ООО «Морская дирекция» двумя десятками уголовных дел из-за выявленных на предприятии нарушений. Они были установлены во время проверки, которую провела Счетная палата РК по инициативе Аксенова.
Результаты этой проверки целиком удовлетворили главу Крыма, однако точку в этом вопросе поставят правоохранительные органы.
«Есть ряд обстоятельств, которые указывают на признаки преступления. Могут быть еще какие-то меры в целях полномасштабной реализации этого проекта и доведения его до 100% ясности», — уточнил Заиченко.
Глава СП Крыма также сообщил о некоторых результатах проведенной проверки. В частности, по его словам, ревизия выявила, что республиканский бюджет недополучил более 500 млн рублей в качестве оплаты за аренду имущества Республики. Кроме того, прибыль предприятия при более эффективном управлении могла бы быть в четыре-пять раз больше.
Также, добавил он, выяснилось, что некоторые услуги дирекция оказывала по завышенным ценам.
«Большие вопросы к “Морской дирекции” в части реализации проекта “Причальная стенка”, расширению сети так называемых парковочных мест: не все было оприходовано, не все было отнесено на соответствующие статьи расходов, кое-что оказалось по завышенным (ценам — ред.). Но уголовную перспективу по этим вопросам давать будет не Счетная палата, а правоохранители», — констатировал Заиченко.
В ходе проверки у Счетной палаты возникли вопросы и к чиновникам, которые ранее были связаны с работой «Морской дирекции».
«Вопросы к тем должностным лицам, которые работали в тот или иной период, в том числе и к прежнему руководству Минтранса, который является представителем государства и должен был организовать внутриведомственный контроль министерства на данном предприятии. До сих пор по результатам работы 2016 года из 190 млн, которые было предписано перечислить в республиканский бюджет, перечислено только 50 млн рублей. То есть год закончился, все отчетные даты прошли, а до сих пор 140 млн рублей не поступили в бюджет РК. Если бы там надлежащим образом был налажен внутриведомственный контроль, эти вопросы не возникали бы», — отметил Заиченко.
В то же время глава СП Крыма подчеркнул, что «Морская дирекция» — один из самых высокорентабельных инвестиционных проектов в Крыму. На 96% организованный средствами частных инвесторов. Он выразил надежду, что после решений, которые руководство предприятия примет по результатам проверки, его экономические показатели существенно возрастут.