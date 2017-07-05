Глава Счетной палаты Крыма рассказал о выявленных в работе «Морской дирекции» нарушениях

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель СП РК Анатолий Заиченко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил ООО «Морская дирекция» двумя десятками уголовных дел из-за выявленных на предприятии нарушений. Они были установлены во время проверки, которую провела Счетная палата РК по инициативе Аксенова.

Результаты этой проверки целиком удовлетворили главу Крыма, однако точку в этом вопросе поставят правоохранительные органы.

«Есть ряд обстоятельств, которые указывают на признаки преступления. Могут быть еще какие-то меры в целях полномасштабной реализации этого проекта и доведения его до 100% ясности», — уточнил Заиченко.