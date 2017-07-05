Ремонт «убитых» дорог проинспектировали в Волгограде активисты ОНФ

Эксперты ОНФ также проверили объекты, где завершился ямочный ремонт или ремонт картами, сообщает ВДТВ.

Более 50 волгоградцев отметили улицу Кузнецкую в Ворошиловском районе на проекте ОНФ «Карта “убитых” дорог». На ней частично сделан ремонт. В целом в Ворошиловском районе проведены ремонтные работы на общей площади 4 тысячи 613 квадратных метров.

В Советском районе одна из самых проблемных дорога на улице Тимирязева, набравшая 78 голосов в рейтинге «убитых». Она отремонтирована картами на площади 860 кв. м и на площади 269 кв. м проведен ямочный ремонт. Более 90 волгоградцев как «убитую» отметили улицу Полухина. Здесь картами уложено порядка 2 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

Активисты ОНФ отмечают, что в этом районе остается много повреждений улично-дорожной сети на второстепенных улицах, сообщает пресс-служба ОНФ.

В Красноармейском районе отремонтирована улица Городовикова, ведущая к родильному дому. Здесь давно не было ремонта. Активисты провели здесь выездное совещание с представителями муниципалитета, была достигнута договоренность о проведении ремонта до июня текущего года. Сегодня здесь отремонтировано более 3 тыс. кв. м дороги. Ремонт проведен на внесенных на карту бульваре Энгельса, улицах Гражданская, Моцарта, Удмуртская, Хабаровская. В целом по Красноармейскому району отремонтировано более 16 тыс. кв. м дорог.