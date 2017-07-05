Ремонт «убитых» дорог проинспектировали в Волгограде активисты ОНФ
Активисты ОНФ проверили качество ремонтных работ на дорогах южных районов Волгограда, внесенных на карту «убитых» дорог.
Активисты ОНФ проверили качество ремонтных работ на дорогах южных районов Волгограда, внесенных на карту «убитых» дорог.
Эксперты ОНФ также проверили объекты, где завершился ямочный ремонт или ремонт картами, сообщает ВДТВ.
Более 50 волгоградцев отметили улицу Кузнецкую в Ворошиловском районе на проекте ОНФ «Карта “убитых” дорог». На ней частично сделан ремонт. В целом в Ворошиловском районе проведены ремонтные работы на общей площади 4 тысячи 613 квадратных метров.
В Советском районе одна из самых проблемных дорога на улице Тимирязева, набравшая 78 голосов в рейтинге «убитых». Она отремонтирована картами на площади 860 кв. м и на площади 269 кв. м проведен ямочный ремонт. Более 90 волгоградцев как «убитую» отметили улицу Полухина. Здесь картами уложено порядка 2 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.
Активисты ОНФ отмечают, что в этом районе остается много повреждений
В Красноармейском районе отремонтирована улица Городовикова, ведущая к родильному дому. Здесь давно не было ремонта. Активисты провели здесь выездное совещание с представителями муниципалитета, была достигнута договоренность о проведении ремонта до июня текущего года. Сегодня здесь отремонтировано более 3 тыс. кв. м дороги. Ремонт проведен на внесенных на карту бульваре Энгельса, улицах Гражданская, Моцарта, Удмуртская, Хабаровская. В целом по Красноармейскому району отремонтировано более 16 тыс. кв. м дорог.
«Власти начали учитывать мнение граждан и ремонтируют дороги, отмеченные на сайте