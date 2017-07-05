Аэропорт «Борисполь» подписал контракт с Ryanair

Международный аэропорт «Борисполь» в среду, 5 июля, подписал соглашение с авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы со своей стороны подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авикомпании. Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором», — сообщил Рябикин.

Договор согласован всеми службами аэропорта и внешними аудиторами, которые визируют все исходящие финансовые документы и договоры.

«Хочу отметить, что переговоры между авиакомпанией и аэропортом это всегда процесс достижения компромисса на основе взаимного экономического интереса, и чем меньше при этом политики, тем легче такой компромисс найти», — также подчеркнул директор аэропорта.

Также директор «Борисполя» отметил, что в контракте отражены многие пожелания Ryanair, но не все: «В частности на направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется поскольку это направление для аэропорта Борисполь не является новым».

Как ранее сообщалось, этот контракт с Ryanair анонсировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Напомним, авиарейсы из Украины в Лондон от Ryanair будут запущены на два месяца раньше запланированных сроков.