Аэропорт «Борисполь» подписал контракт с Ryanair
Достижение договоренности о подписании договора заняло меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание.
Достижение договоренности о подписании договора заняло меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание.
Международный аэропорт «Борисполь» в среду, 5 июля, подписал соглашение с авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин на своей странице в Facebook.
«Сегодня мы со своей стороны подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авикомпании. Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором», — сообщил Рябикин.
Договор согласован всеми службами аэропорта и внешними аудиторами, которые визируют все исходящие финансовые документы и договоры.
«Хочу отметить, что переговоры между авиакомпанией и аэропортом это всегда процесс достижения компромисса на основе взаимного экономического интереса, и чем меньше при этом политики, тем легче такой компромисс найти», — также подчеркнул директор аэропорта.
Также директор «Борисполя» отметил, что в контракте отражены многие пожелания Ryanair, но не все: «В частности на направление
Как ранее сообщалось, этот контракт с Ryanair анонсировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Напомним, авиарейсы из Украины в Лондон от Ryanair будут запущены на два месяца раньше запланированных сроков.