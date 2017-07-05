В Екатеринбурге подорожало лечение домашних питомцев

Как отмечают в областном департаменте ветеринарии, спрос на такие услуги растет. Во-первых, питомцы нынче сплошь дорогие, а лечение собаки или кошки, купленной за 40−50 тысяч рублей, кому попало не доверишь. Во-вторых, формируется культура, ответственное отношение к животным, когда даже дворняге, которую подобрали в подворотне, добрые люди готовы оплатить лечение.

Ну, а раз увеличивается спрос, не отстают и цены. С чем это связано, что влияет на механизм ценообразования и можно ли проверить качество работы ветеринаров, выяснял корреспондент «РГ».

Все как у людей

По большому счету, цены не могут быть ниже, отмечает Михаил Барашкин, декан факультета ветеринарии Уральского государственного аграрного университета. По словам эксперта, животные страдают практически такими же заболеваниями, что и люди, — инсультами, онкологией различных органов, у них частенько находят камни в почках и печени… Отдельные специалисты говорят даже о депрессиях. Словом, недуги спровоцированы нездоровой средой обитания человека и животных и даже похожим образом жизни. Следовательно, говорит Михаил Барашкин, нужны такие же лекарства, оборудование для диагностики и лечения. А оно, в отличие от «человеческого», в подавляющем большинстве случаев импортное. Аренда помещений, труд ветеринаров, особенно штучных узких специалистов — все эти составляющие в итоге формируют ценник.

Методы борьбы за клиентов тоже стандартны: как и в любом другом сегменте сферы услуг, кто-то демпингует, кто-то проводит акции под завлекательным слоганом: «Только для вас: кастрируем кота за 50 процентов стоимости». Одни клиники нацелены на обслуживание ВИП-хозяев элитных животных, другие — на масс-сегмент по ценам суперэконом.

МРТ в нагрузку

Сами по себе цены, если взять средние по рынку, в точности «как у людей», отмечает Алена Игумнова, ветврач одной из клиник Екатеринбурга, относящейся к среднему ценовому сегменту.

— Сравним несколько позиций: консультация ветеринарного врача стоит в среднем 600 рублей, в поликлиниках для людей — от 500 до 1000 рублей. УЗИ животным делается по всей брюшной полости и стоит 600 рублей, при диагностике человека берутся, как правило, органы в отдельности, и совокупная цена будет выше. Инъекции соответственно 50 и 75 рублей, — перечисляет эксперт. — На самом деле секрет высокой цены в другом: недобросовестные ветклиники навязывают лишние услуги, пользуясь тем, что владельцы, как правило, не понимают, какие именно анализы нужны больному животному. Но этим, как известно, грешат и в больницах для людей.

При этом, по словам специалиста, доказать, что услуга навязана, практически невозможно.

— Формально у клиента всегда есть выбор, проводить животному ту или иную процедуру либо нет, — подтверждает руководитель общественной организации «Зоозащита» Анна Вайман. — Но вот как все происходит на деле. Предположим, вашей собаке срочно требуется МРТ. Эта процедура проводится всего в одной клинике Екатеринбурга и стоит 7−8 тысяч рублей. Но предварительно рекомендуют сделать общий анализ крови и УЗИ, чтобы проверить работу сердца: а вдруг собака при МРТ не выдержит наркоз? По сути, все меры продиктованы заботой о животном и дело хозяйское, платить или нет, но цена лечения в итоге вырастает в полтора-два раза.

Как говорит Вайман, есть в регионе и государственные клиники, где цены значительно ниже, но, как правило, не хватает оборудования, не всегда есть нужные специалисты. А владельцы животных, когда что-то случается с их любимцами, готовы отдать любые деньги.

Если «залечили»

Показательно, что потребители, как правило, смутно себе представляют, куда обращаться, если при лечении животного что-то пошло не так, если питомцу неверно поставили диагноз, применили не те препараты и т. д.

Фактически это услуга, а значит, согласно закону о правах потребителей, можно обратиться в Роспотребнадзор.

— За последние два года к нам поступили две жалобы, связанные с недобросовестным оказанием услуг при лечении животных, — рассказывает руководитель пресс-службы ведомства Анна Ожиганова. — Мы перенаправили их в департамент ветеринарии, поскольку речь шла о качестве услуг. В нашем ведении — проверка наличия и оформления вывесок, договоров, нужной информации на стендах и т. д.

По данным департамента, за последние четыре года от владельцев животных поступило всего пять жалоб на ветклиники.

— Мы имеем право проверить частное предприятие, когда возникла угроза жизни людей или животных либо в случае их гибели, — отмечает Алексей Зуев, начальник отдела организации противоэпидемических мероприятий и лечебной работы ведомства, — но в любом случае только по согласованию с прокуратурой. Примеров, чтобы дело доходило до суда, в моей практике не было.