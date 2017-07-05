В Екатеринбурге подорожало лечение домашних питомцев
Рынок услуг и товаров для домашних питомцев — один из бурно развивающихся. Сегодня только в Екатеринбурге 82 частных ветеринарных клиники (десять лет назад было вполовину меньше).
Рынок услуг и товаров для домашних питомцев — один из бурно развивающихся. Сегодня только в Екатеринбурге 82 частных ветеринарных клиники (десять лет назад было вполовину меньше).
Как отмечают в областном департаменте ветеринарии, спрос на такие услуги растет.
Ну, а раз увеличивается спрос, не отстают и цены. С чем это связано, что влияет на механизм ценообразования и можно ли проверить качество работы ветеринаров, выяснял корреспондент «РГ».
Все как у людей
По большому счету, цены не могут быть ниже, отмечает Михаил Барашкин, декан факультета ветеринарии Уральского государственного аграрного университета. По словам эксперта, животные страдают практически такими же заболеваниями, что и люди, — инсультами, онкологией различных органов, у них частенько находят камни в почках и печени… Отдельные специалисты говорят даже о депрессиях. Словом, недуги спровоцированы нездоровой средой обитания человека и животных и даже похожим образом жизни. Следовательно, говорит Михаил Барашкин, нужны такие же лекарства, оборудование для диагностики и лечения. А оно, в отличие от «человеческого», в подавляющем большинстве случаев импортное. Аренда помещений, труд ветеринаров, особенно штучных узких специалистов — все эти составляющие в итоге формируют ценник.
Методы борьбы за клиентов тоже стандартны: как и в любом другом сегменте сферы услуг,
МРТ в нагрузку
Сами по себе цены, если взять средние по рынку, в точности «как у людей», отмечает Алена Игумнова, ветврач одной из клиник Екатеринбурга, относящейся к среднему ценовому сегменту.
— Сравним несколько позиций: консультация ветеринарного врача стоит в среднем 600 рублей, в поликлиниках для людей — от 500 до 1000 рублей. УЗИ животным делается по всей брюшной полости и стоит 600 рублей, при диагностике человека берутся, как правило, органы в отдельности, и совокупная цена будет выше. Инъекции соответственно 50 и 75 рублей, — перечисляет эксперт. — На самом деле секрет высокой цены в другом: недобросовестные ветклиники навязывают лишние услуги, пользуясь тем, что владельцы, как правило, не понимают, какие именно анализы нужны больному животному. Но этим, как известно, грешат и в больницах для людей.
При этом, по словам специалиста, доказать, что услуга навязана, практически невозможно.
— Формально у клиента всегда есть выбор, проводить животному ту или иную процедуру либо нет, — подтверждает руководитель общественной организации «Зоозащита» Анна Вайман. — Но вот как все происходит на деле. Предположим, вашей собаке срочно требуется МРТ. Эта процедура проводится всего в одной клинике Екатеринбурга и стоит 7−8 тысяч рублей. Но предварительно рекомендуют сделать общий анализ крови и УЗИ, чтобы проверить работу сердца: а вдруг собака при МРТ не выдержит наркоз? По сути, все меры продиктованы заботой о животном и дело хозяйское, платить или нет, но цена лечения в итоге вырастает в
Как говорит Вайман, есть в регионе и государственные клиники, где цены значительно ниже, но, как правило, не хватает оборудования, не всегда есть нужные специалисты. А владельцы животных, когда
Если «залечили»
Показательно, что потребители, как правило, смутно себе представляют, куда обращаться, если при лечении животного
Фактически это услуга, а значит, согласно закону о правах потребителей, можно обратиться в Роспотребнадзор.
— За последние два года к нам поступили две жалобы, связанные с недобросовестным оказанием услуг при лечении животных, — рассказывает руководитель
По данным департамента, за последние четыре года от владельцев животных поступило всего пять жалоб на ветклиники.
— Мы имеем право проверить частное предприятие, когда возникла угроза жизни людей или животных либо в случае их гибели, — отмечает Алексей Зуев, начальник отдела организации противоэпидемических мероприятий и лечебной работы ведомства, — но в любом случае только по согласованию с прокуратурой. Примеров, чтобы дело доходило до суда, в моей практике не было.
По словам эксперта, механизм сбора доказательств такой же, как и в случае врачебных ошибок в отношении людей.
— Неважно, что животное ничего не может сообщить о своем состоянии: оценочные суждения человека тоже не идут в расчет при доказательстве ошибки врача, — поясняет Алексей Зуев. — Исследуются документы, результаты анализов. В отдельных случаях речь может идти и о привлечении независимых экспертов. Если вина ветврача доказана, клиника обязана выплатить компенсацию.
Возмещение за дворнягу
Как пояснил старший юрисконсульт Екатеринбургского центра защиты прав потребителей Василий Сидоров, компенсация за пострадавшее или погибшее животное рассчитывается исходя из правовых установок, что это имущество его владельца.
— По закону никто не вправе причинить вред вашему имуществу, а значит, и здоровью питомца, — говорит юрист. — Если, скажем, собака погибла при неправильном лечении, то компенсацию выплатят исходя из ее стоимости и суммы затрат на ее питание и лечение, но для этого владелец должен дотошно на протяжении всей жизни животного собирать чеки. Иным способом ценность даже самой дорогой собаки не доказать.
По всей видимости, за дворнягу, которую подобрали на улице, можно потребовать разве что возмещение морального вреда. И то в теории. На практике же никто из опрошенных экспертов с подобными случаями не сталкивался.
Между тем.
Быстрорастущий рынок ветуслуг диктует спрос на специалистов. Так, если 10 лет назад конкурс на факультет ветеринарии в УрГАУ составлял два человека на место, то сегодня достиг 4−5. Повышенный интерес продиктован не только любовью к животным, но и тем, что зарплата даже молодых специалистов в этой сфере начинается от 25 тысяч рублей. При этом, по данным департамента ветеринарии, в совокупной цене лечения животного зарплата врача составляет не более 25−30 процентов.