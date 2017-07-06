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10:37 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградцам отремонтируют лифты в домах

На ремонт 24 лифтов в многоквартирных домах Калининграда объявлены торги. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Вести - Калининград

Срок подачи документов — до 3 августа, аукцион состоится 7 августа.

По его итогам будет определена подрядная организация. Об этом сообщили в областном Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Победивший подрядчик будет приводить в порядок лифтовые шахты и устанавливать новые кабины в домах на Шевцовой, 38−40 и 58 (второй подъезд); Интернациональной, 27, 29, 31. В списке адресов также ул. Машиностроительная, д. 60 (1, 2, 3 подъезды). На этой же улицы новые лифты появятся в 1−3 подъездах дома № 62. Ремонтные бригады также придут на Батальную, 7, ул. Иванихиной, д. 3 и 1 (подъезды с 1 по 7), Гайдара, 95 (1 и 2 подъезды).

«С начала года мы уже отремонтировали десять лифтов в пяти многоквартирных домах, расположенных по улицам Бахчисарайской, 20−22, Машиностроительной, 64 и 68, Гайдара 1−1 “а”, Советском проспекте, 126. В ходе работ стандартные дверные проёмы в лифтовые шахты были расширены с 60 до 80 см», — сообщила генеральный директор Фонда Оксана Астахова. Это было сделано для того, чтобы обеспечить доступность использования лифтов маломобильным группам населения и мамам с колясками.

Ранее в региональном правительстве заявляли, что всего на ремонт лифтов в этом году направят 82 млн рублей.

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