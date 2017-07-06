Бизнес Калининградской области жалуется на внеплановые проверки. Органы власти — пеняют на недостаточную информатизацию

Уполномоченный по правам предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов заявил, что бизнесмены жалуются на рост внеплановых проверок, которых оказалось в шесть с половиной раз больше, нежели плановых — 10603 и 1649 соответственно.

Врио губернатора Антон Алиханов заявил, что знаком с ситуацией и взял под личный контроль все внеплановые проверки бизнеса: «Начиная с первого июля этого года все внеплановые проверки проходят под моим контролем», — сказал он.

Кроме того, Алиханов отметил, что правительство региона намерено упорядочить количество внеплановых проверок, а также разобраться с тем, кто и как их допускает. С другой стороны он признал, что частные компании куда больше продвинулись в информатизации бизнес-процессов, нежели органы власти. И теперь предстоит этот разрыв ликвидировать.