Под Минском в среднем покупают лишь один дом за день
Несмотря на рост рынка загородной недвижимости Минского района, который отмечается с начала 2017 года, количество сделок
Несмотря на рост рынка загородной недвижимости Минского района, который отмечается с начала 2017 года, количество сделок
Согласно данным Национального кадастрового агентства, за
Рост рынка загородной недвижимости почти на 15% — это достаточно хороший показатель. Однако подъем начался с довольно низкой базы, которая падала несколько лет кряду, поэтому он почти ничего не поменял в ситуации.
Если год назад под Минском в среднем покупали немногим меньше одного дома в день, то в этом году немногим больше одного дома в день. Это очень мало, особенно с учетом того, что в Минске ежедневно совершается около 38 сделок с квартирами.
Правда, если рост активности загородной продолжится и дальше, то к концу года рынок может выйти на показатель плюс 20−25%, что вполне уже можно назвать оживлением. А, скорее всего, так и будет.
Рынок лучше всего чувствуют девелоперы, которые строят целые коттеджные поселки и предлагают на продажу сразу несколько вариантов готовых к проживанию домов. Наибольшую активность в
Застройщик предлагает к продаже 5 типов домов от 246 до 345 кв.м. Поселок считается элитным, даже охрана своя есть. В 2014 году дома первой очереди здесь продавались за 2−2.5 тыс. за кв.м. Здесь поселились известные бизнесмены, которые занимаются фармакологией и косметикой, а также футболист Тимофей Калачев и велогонщик Василий Кириенко.
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Пример с «Ясной поляной» отчетливо демонстрирует, что рынок загородной недвижимости, наконец, пошел в рост. Да, этот рост пока незначительный, но если девелоперы позволяют себе поднимать цены, значит, этот рост устойчивый и продиктован увеличившимся спросом.
Спрос подпитывает еще и тот факт, что сегодня возле Минска в очень хорошем месте можно купить весьма неплохой дом. Например, двухэтажный особняк на 259 кв.м. в д. Лесковка Боровлянского сельсовета был продан в мае всего за 313 тыс. рублей, около 170 тыс. долларов. Если нет денег на шикарный коттедж, то можно приобрести варианты по проще, но не менее привлекательные.
Так, например, в мае в д. Обчак Луговослободского сельсовета (в 10 км. от МКАД) дом на 110 кв.м.с участком в 15 соток бы продан всего за 93 тыс. рублей (около 50 тыс. долларов). Это всего 454 доллара за кв. м. А ведь в придачу еще и хороший участок пошел.
Следует отметить, что структура сделок, в 2017 году также изменилась. Стали меньше покупать дома
Важным фактором является также то, что рост рынка загородной недвижимости произошел на фоне снижения активности на рынке столичных квартир, которые в 2016 году ставили рекорд за рекордом. Данный факт свидетельствует о том, что население стало более уверенным в своем будущем. Имея возможности привлечения заемных средств по ставкам значительно ниже, чем в 2016 году, население стало подыскивать для себя более комфортные условия для жизни. Хотя спор между потребителями о том, что лучше, квартира в Минске или дом за городом, ведется давно и пока безрезультатно. Многих, кто хотел бы переехать за город