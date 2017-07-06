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03:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Мясом сомнительного качества торговали в одном из магазинов Хабаровского края

Сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провели проверку в одном из магазинов Бикина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты обнаружили в помещении 26,6 килограмма свинины и мяса птицы без ветеринарно-сопроводительных документов. Продукцию передали на изолированное хранение без права реализации.

В отношении виновных составили протоколы об административном правонарушении.

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