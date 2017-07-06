Мясом сомнительного качества торговали в одном из магазинов Хабаровского края
Сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провели проверку в одном из магазинов Бикина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провели проверку в одном из магазинов Бикина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Специалисты обнаружили в помещении 26,6 килограмма свинины и мяса птицы без
В отношении виновных составили протоколы об административном правонарушении.