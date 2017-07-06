«Хорской буренке» в Хабаровском крае подыскивают ответственного пастуха

Хабаровск, 6 июля, AmurMedia.

Минимущества Хабаровского края выставляет на продажу акции одного из самых успешных краевых молочных предприятий края АО «Хорское», продукция которого известна под брендом «Хорская буренка». Такое решение было принято собственником — министерством земельных и имущественных отношений, и, думаю, инвестор найдется, сообщил корр. ИА AmurMedia замгендиректора по производству и развитию АО «Хорское» Денис Шушаков.

Новость о том, что продается АО «Хорское», на фоне потоком банкротящихся молочных ферм в крае, оставила тревожное чувство. Неужели и это предприятие разорилось, недоумевали горожане.

— С «Хорской буренкой» ничего не случится, слава богу, наше предприятие никакого отношения к банкротам не имеет, мы — прибыльные. Просто собственником предприятия, министерством земельных и имущественных отношений, было принято решение о продаже. Мы вообще-то и в прошлом году стояли в плане приватизации, только решено было провести ее в этом году. Думаю, что торги состоятся, и с приходом нового собственника у нас будет еще лучше, так как он сможет инвестировать дополнительные средства в развитие. Так что с «Хорской буренкой» ничего не случится, это качественный продукт и хороший бренд. Мы следим за тем, чтобы, увеличивая объемы производства, сохранить качество, — сообщил Денис Шушаков.

Сейчас ассортимент предприятия составляет четыре продукта: молоко, сметана, творог и варенец. А к концу года, по словам Дениса Шушакова, планируется расширение — к молочной четверке добавится еще и кефир.

Аукцион по продаже 100%-ного пакета акций (3,886110 млн акций) АО «Хорское» состоится 27 июля на электронной торговой площадке «Приватизация имущества».

Сейчас на предприятии работают 384 человека. В активе АО 93 объекта недвижимости, среди которых зерносклад, жилые дома, коровники, овощехранилище. Движимое имущество — 447 единиц, в основном сельскохозяйственная спецтехника. И, наконец, базовый, «молочный», актив — стадо в 2215 голов.

Стартовая цена лота — 190 млн рублей.