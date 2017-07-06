К популярному ресторану и рыбному рынку в центре Владивостока закрыли проход

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

Проход к старейшему и популярному месту развлечения у горожан ресторану «Zeytun» и рыбному рынку на набережной Спортивной гавани со стороны пирса оказался перекрыт бетонными блоками с ограждающими лентами и табличкой с надписью «Проход закрыт», сообщает ИА PrimaMedia.

Также рядом с бетонными блоками установили будку для охраны. По словам охранника, у арендатора возникли какие-то разногласия с администрацией Владивостока по поводу земли.

От редакции отметим, что кафе «Zeytun» работает на набережной Спортивной Гавани с начала 2000-ых годов. Здесь готовят вкусные шашлыки, шаурму и другие блюда. Заведение пользуется огромной популярностью у жителей и гостей Владивостока. В праздничные места, как правило, в ресторане нет свободных мест.

Также заблокирован доступ к рыбному рынку, где можно купить свежие морские деликатесы. На рынке часто можно было встретить иностранцев.