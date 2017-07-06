В Башкирии планируют построить многоконфессиональный хоспис

В столице Башкирии предложили построить дом милосердия или хоспис. По слова премьер-министра регионального правительства, инициатива уже есть от иудейско-еврейской общины.

— Также отец Александр предложил запустить автобус милосердия, который бы обучал всех желающих мерам оказания первой медицинской помощи, — уточнили в пресс-службе правительства республики.

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский, Никон рассказал на заседании о новом направлении — помощи людям, перенесшим инсульт.

— Ведь чем раньше после перенесенного инсульта человек начнет реабилитацию, тем больше у него шансов восстановиться, поэтому мы хотим помогать медицинским учреждениям и в данном направлении, — уточнили Никон.