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07:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

6 июля отключат горячую воду в Индустриальном районе Перми

Водоснабжение также прекратится в нескольких домах Орджоникидзевского района.

Источник: Reuters

Подача горячей воды прекратится в Индустриальном районе Перми 6 июля.

Отключение связано с очередным этапом профилактики тепловых сетей в Перми и Пермском районе. Кроме Индустриального района водоснабжение прекратится в нескольких домах Орджоникидзевского района.

С 6 по 20 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

Индустриальный район.

  • Ш. Космонавтов 166, 166а, 166б, 166 В, 166 г, 1941
  • Ипподромная 5,
  • Встречная 35а, 37, 35, 31а, 27
  • Подлесная 3а, 5а, 5, 7, 9, 11, 13,11а,
  • Куфонина 30, 30/1, 30/2, 32, 20,18а, 16, 18, 24, 28, 14, 28/1, 22, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 12а
  • Парковый 2, 2а, 4, 6

Орджоникидзевский район.

  • Щербакова 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32
  • Васькина10, 12.

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