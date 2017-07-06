6 июля отключат горячую воду в Индустриальном районе Перми

Подача горячей воды прекратится в Индустриальном районе Перми 6 июля.

Отключение связано с очередным этапом профилактики тепловых сетей в Перми и Пермском районе. Кроме Индустриального района водоснабжение прекратится в нескольких домах Орджоникидзевского района.

С 6 по 20 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

Индустриальный район.

Ш. Космонавтов 166, 166а, 166б, 166 В, 166 г, 1941

Ипподромная 5,

Встречная 35а, 37, 35, 31а, 27

Подлесная 3а, 5а, 5, 7, 9, 11, 13,11а,

Куфонина 30, 30/1, 30/2, 32, 20,18а, 16, 18, 24, 28, 14, 28/1, 22, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 12а

Парковый 2, 2а, 4, 6

Орджоникидзевский район.