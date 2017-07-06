6 июля отключат горячую воду в Индустриальном районе Перми
Водоснабжение также прекратится в нескольких домах Орджоникидзевского района.
Водоснабжение также прекратится в нескольких домах Орджоникидзевского района.
Подача горячей воды прекратится в Индустриальном районе Перми 6 июля.
Отключение связано с очередным этапом профилактики тепловых сетей в Перми и Пермском районе. Кроме Индустриального района водоснабжение прекратится в нескольких домах Орджоникидзевского района.
С 6 по 20 июля горячую воду отключат по следующим адресам:
Индустриальный район.
Орджоникидзевский район.