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07:46 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе отключат горячую воду на нескольких центральных улицах

Жители некоторых домов в Ленинском районе Уфы снова останутся без горячей воды, сообщает мэрия.

Источник: Reuters

В частности, сегодня, с 10 до 12 часов воду отключат на ул. Ленина, 74; ул. Революционной, 28, 28/1, 30, 30/1, 32, 34; ул. Достоевского, 67 (Гимназия № 39); ул. Революционной, 26 (ЗАО «Башкиргражданпроект»).

Причиной отключения указывают ревизию насоса ЦН ГВС № 1 в ЦТП-429 Крупской, 55.

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