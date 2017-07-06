В Уфе отключат горячую воду на нескольких центральных улицах
Жители некоторых домов в Ленинском районе Уфы снова останутся без горячей воды, сообщает мэрия.
Жители некоторых домов в Ленинском районе Уфы снова останутся без горячей воды, сообщает мэрия.
В частности, сегодня, с 10 до 12 часов воду отключат на ул. Ленина, 74; ул. Революционной, 28, 28/1, 30, 30/1, 32, 34; ул. Достоевского, 67 (Гимназия № 39); ул. Революционной, 26 (ЗАО «Башкиргражданпроект»).
Причиной отключения указывают ревизию насоса ЦН ГВС № 1 в ЦТП-429 Крупской, 55.