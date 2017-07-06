У «Новосибирсквзрывпрома» появился новый владелец

Новым владельцем «Новосибирсквзрывпрома» стала компания «СибРосСтрой». Она приобрела 100% акций АР «Новосибирсквзрывпром» менее, чем за 500 тыс. руб.

Итоги продажи акций АО «Новосибирсквзрывпром» опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торги проходили в рамках процедуры банкротства кемеровского ООО «Сибирская горная компания», которому принадлежало АО.

50,55 тыс. шт. акций были выставлены за 4,55 млн руб. Торги проходили в форме публичного предложения с постепенным снижением цены. В результате лот достался ООО «СибРосСтрою» за 455 тыс. руб. Компания зарегистрирована в Тогучинском районе Новосибирской области.

«Новосибирсквзрывпром» занимается буровзрывными работами на земной поверхности с применением промышленных взрывчатых веществ. Ранее государственное предприятие было приватизировано в результате аукциона в 2008 году. Тогда 100% акций компании обошлись «Сибирской горной компании» в 20,96 млн руб.

В марте 2017 года индивидуальный предприниматель Владимир Гарыгин обратился в новосибирский арбитражный суд с иском о признании «Новосибирсквзрывпрома» банкротом, но заявление было возвращено. Сведений о направлении повторного иска в картотеке арбитражных дел нет.