Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Как перестать беситься по любому поводу? Инструкция
Власти объяснили решение доставить губернатора Тулеева в Москву
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
12Щиты Венесуэлы
07:45 (мск), источник: Sibnovosti.ru

У «Новосибирсквзрывпрома» появился новый владелец

«Новосибирсквзрывпром» занимается буровзрывными работами.

Новым владельцем «Новосибирсквзрывпрома» стала компания «СибРосСтрой». Она приобрела 100% акций АР «Новосибирсквзрывпром» менее, чем за 500 тыс. руб.

Итоги продажи акций АО «Новосибирсквзрывпром» опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торги проходили в рамках процедуры банкротства кемеровского ООО «Сибирская горная компания», которому принадлежало АО.

50,55 тыс. шт. акций были выставлены за 4,55 млн руб. Торги проходили в форме публичного предложения с постепенным снижением цены. В результате лот достался ООО «СибРосСтрою» за 455 тыс. руб. Компания зарегистрирована в Тогучинском районе Новосибирской области.

«Новосибирсквзрывпром» занимается буровзрывными работами на земной поверхности с применением промышленных взрывчатых веществ. Ранее государственное предприятие было приватизировано в результате аукциона в 2008 году. Тогда 100% акций компании обошлись «Сибирской горной компании» в 20,96 млн руб.

В марте 2017 года индивидуальный предприниматель Владимир Гарыгин обратился в новосибирский арбитражный суд с иском о признании «Новосибирсквзрывпрома» банкротом, но заявление было возвращено. Сведений о направлении повторного иска в картотеке арбитражных дел нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Лесосибирске бизнесмен получил условный срок за поддельный медицинский кислород
США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
Госсекретарь США рассказал о повестке встречи Трампа и Путина
В Венесуэле завершилась семичасовая осада здания парламента
В Госдепе рассказали, что обсудят Тиллерсон и Порошенко в Киеве
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить денег
Путин сообщил, что Россия примет активное участие в саммите G20
Авария в ЦАР унесла жизни 78 человек
Спорт
Мутко и Газзаев: раунд в Госдуме Вчера в Государственной Думе РФ в рамках «Правительственного часа» встретились Виталий Мутко и Валерий Газзаев, которые в прошлом году боролись за пост президента РФС
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь