Дорожники закончили ремонт омской улицы 22 Апреля

На улице 22 Апреля завершилась укладка второго, верхнего, слоя асфальта, таким образом, закончились и технологические работы на этом объекте. Улица стала 16 объектом из 33, которые в этом году должны были капитально отремонтировать.

Напомним, на сегодняшний день дорожное полотно отремонтировано на следующих объектах:

Волгоградская, Заозерная, Березовая, Ватутина, 2-ая Солнечная, 5-ая Кировская, Крупской, Авиационная, 25-ая Северная, 33-я Северная, Олега Кошевого, 2-ая Восточная, Госпитальная, Граничная, Сибирский проспект, а теперь еще и 22 Апреля.

Ремонтные работы начались месяц назад сразу на нескольких важных магистралях города. Мэр Омска Вячеслав Двораковский потребовал от подрядчиков не только придерживаться сроков, но и уделять особое внимание качеству работ на всех этапах.

Сергей Фролов, первый вице-мэр, исполняющий обязанности мэра Омска:

— С начала июня — срок короткий — проделана большая работа. Уверен, горожане это видят и ценят. В ближайшее время — сегодня или завтра — необходимые работы будут выполнены на улице Энтузиастов и на ряде других объектов улично-дорожной сети Омска. Хочу отметить, что на всех этапах активно работает независимый контроль с участием специализированных организаций, специалисты проверяют качество исходных материалов, четкое соблюдение технологии.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Омске в этом году отремонтируют 33 объекта. 31 из них приведут в порядок к 27 июля, еще 2 — проспект Мира между улицами Доковская и Полевая и 3-я Транспортная — отремонтируют в сентябре.