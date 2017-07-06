Дорожники закончили ремонт омской улицы 22 Апреля
Магистраль стала 16-й по счету, на которой выполнен капитальный ремонт дорожного полотна в рамках масштабного ремонта дорог.
Магистраль стала 16-й по счету, на которой выполнен капитальный ремонт дорожного полотна в рамках масштабного ремонта дорог.
На улице 22 Апреля завершилась укладка второго, верхнего, слоя асфальта, таким образом, закончились и технологические работы на этом объекте. Улица стала 16 объектом из 33, которые в этом году должны были капитально отремонтировать.
Напомним, на сегодняшний день дорожное полотно отремонтировано на следующих объектах:
Волгоградская, Заозерная, Березовая, Ватутина, 2-ая Солнечная, 5-ая Кировская, Крупской, Авиационная, 25-ая Северная, 33-я Северная, Олега Кошевого, 2-ая Восточная, Госпитальная, Граничная, Сибирский проспект, а теперь еще и 22 Апреля.
Ремонтные работы начались месяц назад сразу на нескольких важных магистралях города. Мэр Омска Вячеслав Двораковский потребовал от подрядчиков не только придерживаться сроков, но и уделять особое внимание качеству работ на всех этапах.
Сергей Фролов, первый
— С начала июня — срок короткий — проделана большая работа. Уверен, горожане это видят и ценят. В ближайшее время — сегодня или завтра — необходимые работы будут выполнены на улице Энтузиастов и на ряде других объектов
В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Омске в этом году отремонтируют 33 объекта. 31 из них приведут в порядок к 27 июля, еще 2 — проспект Мира между улицами Доковская и Полевая и 3-я Транспортная — отремонтируют в сентябре.