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07:39 (мск), источник: Om1.ru

В Омске объявлены торги на ремонт 186 дворов

Они должны быть завершены 15 сентября.

Сегодня, 6 июля, стало известно, что омская мэрия объявила конкурс на ремонт 186 дворовых территории. Он должен завершиться не позднее 15 сентября.

По условиям электронных торгов победители должны предоставить четырехлетнюю гарантию.

Отметим, что благоустройство территорий ведется по проекту «ЖКХ и городская среда». На эти цели из городского, областного, и федерального бюджетов выделено больше 100 миллионов рублей.

Напомним, что во дворах отремонтируют проезды и частично тротуары. Остальные территории обещают сделать в 2018 году. Всего в этом году были поданы 900 заявок.

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