Омской области дадут денег на три новые школы

В Омской области построят за счет федеральных средств три новые школы. Региональное министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса уже приступило к подготовке документов для участия в федеральных программах «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемых потребностей) новых мест в общеобразовательных организациях» и «Жилище».

Новые образовательные учреждения появятся в жилом комплексе «Амурский — 2» и на улице Завертяева. В Амуре школа будет рассчитана на 1200 учеников, на Завертяева — на 550. Третья школа появится в одном из районов Омской области. В Минстрое рассчитывают использовать проектные решения, которые зарекомендовали себя в Новосибирске. Строительство новых школ начнется в ближайшие два года.