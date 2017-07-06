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08:17 (мск), источник: ИА REGNUM

В Хабаровском крае началась летняя лососевая путина — 2017

По прогнозам науки — год неурожайный, объемы на вылов горбуши едва превысят 12 тыс тонн.

В Хабаровском крае стартовала летняя лососевая путина. 2017 год по прогнозам ученых не рыбный, промысловикам одобрены объемы немногим более 12 тыс тонн горбуши, передает корреспондент ИА REGNUM.

Промысел лосося ведут 80 рыбодобывающих предприятий.

Путина — 2017 стартовала с подзоны Приморья, это Татарский пролив, Советско-Гаванский и Ванинский районы. Открыта рыбалка в бассейне реки Амур.

В реках Тумнин, Коппи, Ботчи рыбалка запрещена с прошлого рыболовного сезона — ученые убеждены, что этим рекам необходимо «дать отдохнуть», дабы не утратить возможность рыбной ловли в них навсегда. На этих водоемах разрешено только традиционное рыболовство для коренных народов Севера и спортивно-любительское рыболовство.

Подходы летней кеты по прогнозам ученых оцениваются в 13,5 тыс тонн. Квота на вылов пресноводных видов рыб составит 546 тонн.

Рыбаки Хабаровского края пошли на вековой рекорд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе летней путины — 2016 рыбаки Хабаровского края установили вековой рекорд, добыв 375 тыс тонн лосося. Таких богатых уловов рыбопромышленная отрасль региона не демонстрировала с начала XX века. В 2016 году отрасль перечислила в казну 1 млрд 265 млн рублей, а за 4 месяца 2017 — 680 млн рублей. Судостроители Хабаровского края впервые с 90-х годов прошлого века заявили о готовности построить более 50 современных промысловых судов под инвестиционные квоты рыбаков. Промысловый флот региона устарел морально и физически, промысловики говорят, что через 5−10 лет им попросту нечем будет рыбачить. Корабелы Хабаровского края намерены строить полностью отечественные суда, без импортной начинки.

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