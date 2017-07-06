Трасса Иркутск-Улан-Удэ стала пилотным проектом по созданию придорожного сервиса

Участок дороги между Иркутском и Улан-Удэ стал пилотным проектом по реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных автомобильных дорог. Об этом сказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Григорий Прокуронов. В ближайшем будущем он должен стать примером качественной и обустроенной объектами сервиса дороги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.

«Я вчера проехал всю дорогу от Иркутска до Улан-Удэ и скажу, что у меня сложилось впечатление, что у нас дефицита сервиса нет, но качество этих объектов оставляет желать лучшего», — подчеркнул заместитель руководителя Росавтодора Григорий Прокуронов.

Напомним, что 21 ноября 2013 года Минтрансом России утверждена Концепция развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных автомобильных дорог. Сегодня обеспеченность автодорог объектами сервиса не в полной мере отвечает реальным потребностям участников движения. В числе проблем отмечаются отсутствие упорядоченной системы сервиса, стихийное размещение и другие факторы. Задачами Концепции является стандартизация требований к объектам сервиса, создание комфортных условий, переход стихийно созданных объектов сервиса в правовое поле, строительство многофункциональных зон и др.

По словам Григория Прокуронова, только за счет бюджетных средств качественный сервис не создать. Поэтому сегодня региональным и муниципальным органам власти необходимо привлекать частных инвесторов и предпринимателей и создавать для них комфортные условия, а также убрать административные барьеры.

Как отметил и.о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов, всего в республике сегодня работают 179 объектов дорожного сервиса. В совещании также приняли участие и владельцы придорожного сервиса из районов республики, которые поделились своим видением развития данной сферы.