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08:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трасса Иркутск-Улан-Удэ стала пилотным проектом по созданию придорожного сервиса

Проект должен стать примером качественной и обустроенной объектами сервиса дороги.

Источник: IrkutskMedia.ru

Участок дороги между Иркутском и Улан-Удэ стал пилотным проектом по реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных автомобильных дорог. Об этом сказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Григорий Прокуронов. В ближайшем будущем он должен стать примером качественной и обустроенной объектами сервиса дороги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.

«Я вчера проехал всю дорогу от Иркутска до Улан-Удэ и скажу, что у меня сложилось впечатление, что у нас дефицита сервиса нет, но качество этих объектов оставляет желать лучшего», — подчеркнул заместитель руководителя Росавтодора Григорий Прокуронов.

Напомним, что 21 ноября 2013 года Минтрансом России утверждена Концепция развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных автомобильных дорог. Сегодня обеспеченность автодорог объектами сервиса не в полной мере отвечает реальным потребностям участников движения. В числе проблем отмечаются отсутствие упорядоченной системы сервиса, стихийное размещение и другие факторы. Задачами Концепции является стандартизация требований к объектам сервиса, создание комфортных условий, переход стихийно созданных объектов сервиса в правовое поле, строительство многофункциональных зон и др.

По словам Григория Прокуронова, только за счет бюджетных средств качественный сервис не создать. Поэтому сегодня региональным и муниципальным органам власти необходимо привлекать частных инвесторов и предпринимателей и создавать для них комфортные условия, а также убрать административные барьеры.

Как отметил и.о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов, всего в республике сегодня работают 179 объектов дорожного сервиса. В совещании также приняли участие и владельцы придорожного сервиса из районов республики, которые поделились своим видением развития данной сферы.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, более 260-ти км федеральных автодорог и порядка 700 погонных метров искусственных сооружений отремонтируют в Иркутской области в 2017 году, рассказал начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет сегодня, 21 марта, на пресс-конференции, посвященной планам на предстоящий дорожно-строительный сезон. В соответствии с доведенной до ФКУ информацией, в 2017 году предусмотрены работы на 28-ми объектах. На эти цели из федерального бюджета выделено около 8 млрд рублей.

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