Трасса Иркутск-Улан-Удэ стала пилотным проектом по созданию придорожного сервиса
Проект должен стать примером качественной и обустроенной объектами сервиса дороги.
Проект должен стать примером качественной и обустроенной объектами сервиса дороги.
Участок дороги между Иркутском и
«Я вчера проехал всю дорогу от Иркутска до
Напомним, что 21 ноября 2013 года Минтрансом России утверждена Концепция развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных автомобильных дорог. Сегодня обеспеченность автодорог объектами сервиса не в полной мере отвечает реальным потребностям участников движения. В числе проблем отмечаются отсутствие упорядоченной системы сервиса, стихийное размещение и другие факторы. Задачами Концепции является стандартизация требований к объектам сервиса, создание комфортных условий, переход стихийно созданных объектов сервиса в правовое поле, строительство многофункциональных зон и др.
По словам Григория Прокуронова, только за счет бюджетных средств качественный сервис не создать. Поэтому сегодня региональным и муниципальным органам власти необходимо привлекать частных инвесторов и предпринимателей и создавать для них комфортные условия, а также убрать административные барьеры.
Как отметил и.о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов, всего в республике сегодня работают 179 объектов дорожного сервиса. В совещании также приняли участие и владельцы придорожного сервиса из районов республики, которые поделились своим видением развития данной сферы.
Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, более 260-ти км федеральных автодорог и порядка 700 погонных метров искусственных сооружений отремонтируют в Иркутской области в 2017 году, рассказал начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет сегодня, 21 марта, на