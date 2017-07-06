В Красноуральске начат пуск газа потребителям

В Красноуральске завершены восстановительные работы на газопроводе высокого давления на перекрестке улиц Устинова — Яны Нумура. Его повреждение было выявлено в ходе его планового техобслуживания. Ремонт было решено начать незамедлительно, после уведомления абонентов.

Ремонтные бригады КЭС Красноуральска и прибывшие им на помощь сотрудники АО «Газмонтаж» трудились всю ночь, несмотря на неблагоприятные погодные условия. На месте работали 20 специалистов и 5 машин спецтехники. Менее чем за сутки дефектный участок газопровода диаметром 500 миллиметров был полностью заменен.