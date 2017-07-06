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08:30 (мск), источник: Uralpress.ru

НА ММК-МЕТИЗ создадут индустриальный парк

Руководством Магнитогорского металлургического комбината одобрена инвестиционная программа развития завода ММК-МЕТИЗ с объёмом инвестиций 3,8 миллиарда рублей. Программа будет реализована до 2020 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ММК, программа включает в себя модернизацию завода, что позволит снизить затраты на производство, повысить качество и расширить продуктовую линейку.

«Мы сможем сконцентрировать производство на метизной площадке, установить новое оборудование. На освободившейся площади реализуем проект по созданию индустриального парка, который станет вторым аккредитованным в Челябинской области», — отметил директор магнитогорского метизно-калибровочного завода Олег Ширяев.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев уточнил, что у МЕТИЗА будет другая производственная площадка, но калибровочную площадку не забросят. В неё вдохнут новую жизнь, чтобы привлечь инвесторов. Завод расширит ассортимент продукции, повысит качество уже освоенного производства.

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