НА ММК-МЕТИЗ создадут индустриальный парк
Руководством Магнитогорского металлургического комбината одобрена инвестиционная программа развития завода
Руководством Магнитогорского металлургического комбината одобрена инвестиционная программа развития завода
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Мы сможем сконцентрировать производство на метизной площадке, установить новое оборудование. На освободившейся площади реализуем проект по созданию индустриального парка, который станет вторым аккредитованным в Челябинской области», — отметил директор магнитогорского
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев уточнил, что у МЕТИЗА будет другая производственная площадка, но калибровочную площадку не забросят. В неё вдохнут новую жизнь, чтобы привлечь инвесторов. Завод расширит ассортимент продукции, повысит качество уже освоенного производства.