Роспотребнадзор по Башкирии приглашает предпринимателей на День открытых дверей

Помимо Управления, акция пройдет в 12 территориальных отделах, а также в 13 филиалах Республиканского многофункционального центра.

Как сообщили в пресс-службе Управления, предпринимателей проинформируют о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, расскажут о типичных нарушениях обязательных требований, выявленных в ходе проверок, а также ответят на другие вопросы бизнес-сообщества.

Кроме того, 13 июля в Управлении Роспотребнадзора по РБ состоится публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за первое полугодие 2017 года.

Посмотреть адреса проведения акции можно здесь.