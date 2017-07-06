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08:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Роспотребнадзор по Башкирии приглашает предпринимателей на День открытых дверей

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Управление Роспотребнадзора по Башкортостану 13 июля с 10 до 16 часов организует в республике масштабную акцию — «День открытых дверей для предпринимателей».

Помимо Управления, акция пройдет в 12 территориальных отделах, а также в 13 филиалах Республиканского многофункционального центра.

Как сообщили в пресс-службе Управления, предпринимателей проинформируют о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, расскажут о типичных нарушениях обязательных требований, выявленных в ходе проверок, а также ответят на другие вопросы бизнес-сообщества.

Кроме того, 13 июля в Управлении Роспотребнадзора по РБ состоится публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за первое полугодие 2017 года.

Посмотреть адреса проведения акции можно здесь.

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