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08:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Сибиряк» оспорит итоги торгов по строительству дороги в «Тихие Зори»

Рассмотрение жалобы состоится 10 июля в УФАС.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания «Сибиряк» подала жалобу на итоги торгов по строительству правобережной развязки с 4 моста до микрорайона «Тихие Зори». Ранее стало известно, что победителем аукциона стала компания «ПК ДСУ».

Согласно размещенным на сайте госзакупок данным, «Сибиряк» требует признать выбор комиссии незаконным, поскольку заявка «ПК ДСУ» не соответствовала условиям документации. Апелляция застройщика принята в красноярском УФАС, которое рассмотрит ее 10 июля.

Напомним, «ПК ДСУ» попросил за работу 320,8 млн рублей. «Сибиряк» остановился на отметке в 322,5 млн рублей. Первоначальная цена контракта составляла 330,7 млн рублей.

На объекте подрядчику предстоит демонтировать часть ж/д путей, деревьев и зданий, отвести воду от строительного участка, установить наружное освещение и озеленить территорию. Гарантия на верхний слой асфальта на новой дороге составляет 4 года.

Общая протяженность развязки — 2,23 км. Работы профинансируют из краевого бюджета. Объект является магистральной улицей общегородского значения с регулируемым движением транспорта, соединяющей два крупных жилых района — «Тихие Зори» и «Юго-Западный».

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что после строительства подходов к 4 мосту завершится создание системы, которая обеспечит скоростное сообщение с выводом транзитного транспорта за пределы исторического центра города. Также будет обеспечен пропуск потоков между дорогами М53 «Байкал» и М54 «Енисей» и беспрепятственная доставка участников и гостей Универсиады-2019 на спортивные объекты по обоим берегам Енисея.

Добавим, сейчас идет строительство левобережной развязки от 4 моста до ул. Копылова через Николаевку. Работами занимается компания «Сибиряк».

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«Сибиряк» оспорит итоги торгов по строительству дороги в «Тихие Зори»
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